Scattano due Daspo per i tifosi dell’Aston Villa: ecco cosa è successo

Due episodi di tensione hanno segnato la presenza dei tifosi ospiti al Dall’Ara in occasione della sfida di Europa League tra Bologna e Aston Villa, giocatasi nella serata di giovedì proprio in casa rossoblù. Come riportato nell’edizione odierna de Il Resto del Carlino, la Questura è intervenuta in maniera definitiva, emettendo due Daspo nei confronti di altrettanti sostenitori inglesi, ritenuti responsabili di comportamenti violenti e irregolari.

I due casi incriminati

Il primo provvedimento riguarda un giovane di 21 anni che ha tentato di accedere allo stadio senza essere in possesso di un regolare biglietto. Fermato ai varchi da uno steward impegnato nei controlli, il ragazzo ha reagito in modo aggressivo, colpendo l’addetto con un pugno alla spalla. L’intervento di un secondo steward non è bastato a riportare la calma, rendendo necessario l’arrivo delle forze dell’ordine. Il giovane è stato poi denunciato anche per lesioni.

Il secondo caso coinvolge invece un tifoso britannico di 39 anni, segnalato per aver preso parte a una rissa tra sostenitori della stessa squadra inglese. Durante le operazioni di contenimento, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti, arrivando a colpirli con gomitate e pugni prima di essere definitivamente bloccato. Anche per lui è scattata la denuncia.

I provvedimenti per i due tifosi dell’Aston Villa

Per entrambi i soggetti, il questore ha disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi italiani per i prossimi due anni. La misura si applicherà a tutte le competizioni calcistiche, indipendentemente dal livello, comprese quelle internazionali.

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