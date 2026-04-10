Bologna-Aston Villa (1-3), Emery: «Sentivamo di non meritare»

Il Bologna cede in casa contro l’Aston Villa dopo un primo tempo in cui aveva dimostrato che la partita avrebbe potuto prendere tutt’altra piega. Il risultato finale è netto, ma la prestazione dei ragazzi di Italiano è un avvertimento a Unai Emery e la sua banda: «Buona la prima, ma dobbiamo correggere diverse cose in vista del ritorno. Se pensiamo che sia fatta commettiamo un grande errore. Il Bologna è una squadra da imprese e fuori casa è molto forte e pericolosa».

Il commento di Emery dopo Bologna-Aston Villa (1-3)

«Nel primo tempo abbiamo sofferto, siamo stati timidi e il Bologna ha giocato meglio. Non abbiamo concesso tantissimo, ma qualcosa si» ha ammesso Emery ai microfoni di SkySport al termine della gara. «Siamo arrivato all’intervallo in vantaggio, ma nello spogliatoio avevamo tutti la sensazione che non meritassimo, di non riuscire a portare la partita dove volevamo». La stessa sensazione che hanno provato anche gli oltre 32mila presenti al Dall’Ara, tifosi dell’Aston Villa compresi.

Poi il secondo tempo invertito la direzione della partita: «Ci siamo sciolti, abbiamo fatto il secondo gol e mi è piaciuta la reazione dopo il gol del Bologna. Abbiamo continuato a spingere, ma non basta. Dovremo rivedere alcune cose».

Una riflessione sul Bologna e sul calcio italiano

Insomma, una vittoria non poi così banale: «Se mi dite che vincere a Bologna e in Italia fosse scontato non sono d’accorso. I rossoblù sono già stati in grado di recuperare risultati di svantaggio, quindi dovremo stare concentrati». Poi una riflessione sul calcio italiano: «L’Italia non si è qualificata ai Mondiali, ma l’Inter ha giocato due finali di Champions, l’Atalanta ha vinto l’Europa League e nelle ultime due stagioni Fiorentina e Roma hanno centrato finali. A livello di club lo stato di salute del calcio italiano non è così male come viene descritto. Io porto massimo rispetto». Persino Unai Emery ha imparato qualcosa da noi: «Ho imparato molto dal calcio italiano. Penso a Gasperini che con il 3-5-2 ha portato grandi risultati».

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