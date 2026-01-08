Radio Casteldebole – Skorupski e Bernardeschi riaccendono la scintilla

La sconfitta con l’Atalanta, punta dell’iceberg del momento tutt’altro che positivo del Bologna, lascia i suoi strascichi. Il morale a Casteldebole, difatti, non è certamente dei migliori, e qualche dichiarazione “a caldo” di ieri sera l’ha fatto capire. Il che è nella norma, del resto a nessuno piace perdere e, per assurdo, potrebbero essere proprio parole come queste a dare quella spinta in più. Oltre alle parole, però, servono fatti, o meglio, eventi che possano in qualche modo accendere la speranza nei Rossoblù. A questo, però, sembra averci pensato lo staff medico del Bologna, pronto a far rientrare dai rispettivi infortuni Federico Bernardeschi e Lukasz Skorupski.

Skorupski in gruppo, Bernardeschi a parte: finisce la maledizione infortuni?

Per ripartire, quindi, serve una scintilla, qualcosa che dal nulla riaccenda passione ed animo dei Rossoblù. Qualcosa, o forse qualcuno, capace di ridare vigore, cattiveria e, quando serve, regalare un sorriso ai compagni. Il tutto, chiaramente, circondato dall’allenamento, unico metodo veramente efficace per tenere accesa la fiamma e lasciar sfogare i bollenti animi.

Necessità che hanno ricevute le loro risposte questa mattina, quando alla ripresa degli allenamenti due bellissime novità hanno ridato entusiasmo al gruppo di Casteldebole. La prima, e forse più importante a livello di spogliatoio, è stata il rientro in gruppo (anche se solamente parziale) di Lukasz Skorupski, che ha svolto buona parte dell’allenamento con la squadra e tornerà a disposizione già da sabato contro il Como. La seconda, invece, riguarda Federico Bernardeschi, anche lui tornato ad allenarsi questa mattina dopo la rottura della clavicola. Un rientro che, ovviamente, è avvenuto in forma differenziata, diviso tra campo, terapie e palestra, ma con la voglia di tornare quanto prima a disposizione.

Per tutti gli altri, invece, classica seduta post-partita, con il gruppo dei più impiegati ieri che ha svolto una seduta di scarico. Per tutti gli altri esercitazioni tecnico-tattiche, con la testa già indirizzata alla trasferta di Como.

