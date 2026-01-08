Bologna FC
Radio Casteldebole – Skorupski e Bernardeschi riaccendono la scintilla
Dopo i brutti infortuni rimediati contro Napoli ed Inter, questa mattina sono tornati in campo sia Lukasz Skorupski che Federico Bernardeschi
La sconfitta con l’Atalanta, punta dell’iceberg del momento tutt’altro che positivo del Bologna, lascia i suoi strascichi. Il morale a Casteldebole, difatti, non è certamente dei migliori, e qualche dichiarazione “a caldo” di ieri sera l’ha fatto capire. Il che è nella norma, del resto a nessuno piace perdere e, per assurdo, potrebbero essere proprio parole come queste a dare quella spinta in più. Oltre alle parole, però, servono fatti, o meglio, eventi che possano in qualche modo accendere la speranza nei Rossoblù. A questo, però, sembra averci pensato lo staff medico del Bologna, pronto a far rientrare dai rispettivi infortuni Federico Bernardeschi e Lukasz Skorupski.
Skorupski in gruppo, Bernardeschi a parte: finisce la maledizione infortuni?
Per ripartire, quindi, serve una scintilla, qualcosa che dal nulla riaccenda passione ed animo dei Rossoblù. Qualcosa, o forse qualcuno, capace di ridare vigore, cattiveria e, quando serve, regalare un sorriso ai compagni. Il tutto, chiaramente, circondato dall’allenamento, unico metodo veramente efficace per tenere accesa la fiamma e lasciar sfogare i bollenti animi.
Necessità che hanno ricevute le loro risposte questa mattina, quando alla ripresa degli allenamenti due bellissime novità hanno ridato entusiasmo al gruppo di Casteldebole. La prima, e forse più importante a livello di spogliatoio, è stata il rientro in gruppo (anche se solamente parziale) di Lukasz Skorupski, che ha svolto buona parte dell’allenamento con la squadra e tornerà a disposizione già da sabato contro il Como. La seconda, invece, riguarda Federico Bernardeschi, anche lui tornato ad allenarsi questa mattina dopo la rottura della clavicola. Un rientro che, ovviamente, è avvenuto in forma differenziata, diviso tra campo, terapie e palestra, ma con la voglia di tornare quanto prima a disposizione.
Per tutti gli altri, invece, classica seduta post-partita, con il gruppo dei più impiegati ieri che ha svolto una seduta di scarico. Per tutti gli altri esercitazioni tecnico-tattiche, con la testa già indirizzata alla trasferta di Como.
