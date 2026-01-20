Bologna a caccia dei tre punti in casa

Che il Bologna sia in crisi lo mostra un dato preoccupante: in campionato la vittoria in casa al Dall’Ara manca da novembre. Preoccupante perché per i Rossoblù della scorsa stagione e dell’inizio di questa, il proprio stadio era un fortino, il sostegno della propria curva una certezza di fare risultato. Che cosa è successo poi?

Bologna: manca la vittoria in casa da novembre

Se vogliamo risalire all’ultima vittoria al Dall’Ara del Bologna, bisogna tornare indietro fino al 4 dicembre: 2-1 contro il Parma negli ottavi di Coppa Italia. Al 27 novembre per l’Europa League. Quinto turno di fase campionato, i Rossoblù ospitano il Salisburgo travolgendolo 4-1.

Ma se escludiamo le Coppe, dobbiamo arrivare al 9 novembre: in Serie A l’ultima volta che il Bologna ha conquistato tre punti in casa è stata contro il Napoli. Quel 2-0 entusiasmante, da alta quota in classifica, da sogni di scudetto.

Questa data, una svolta per Italiano e i suoi giocatori. Prima, su 5 partite casalinghe un solo pareggio, il resto solo vittorie. Dopo, il Dall’Ara diventa come un tabù: un solo pareggio, il resto solo sconfitte.

Nella stagione 24/25 il Dall’Ara, un fortino

Dati che fanno pensare. Anche tenendo in conto che nella scorsa stagione solo Genoa e Verona erano riuscite a espugnare quello che era il fortino rossoblù. Per il Bologna due sconfitte casalinghe giustificabili. Quella contro i Grifoni arriva dopo la folle notte di Roma. I gialloblù ottengono i tre punti in superiorità numerica.

Insomma, il Bologna si era abituato al fattore Dall’Ara: più della metà dei punti totali alla fine di quella stagione, arrivavano da casa. Un lascito per Italiano, questo, da parte di Motta: anche l’uomo dell’impresa Champions aveva fondato il suo successo sulle sfide casalinghe.

Nella prima parte di questa stagione i Rossoblù hanno proseguito su questa strada. Poi qualcosa si è incrinato. Il totale di 1 punto nelle ultime 5 partite casalinghe è sintomo di una crisi più grande. Causata dai tanti infortuni nell’ultimo mese e mezzo e dalla fisiologica stanchezza per i vari impegni.

Celtic e Milan prossimi ospiti al Dall’Ara

Il Bologna è chiamato a invertire questo trend negativo. A tornare sui propri passi, quelli di inizio stagione. La partita di Europa League contro il Celtic (in programma giovedì) è l’occasione perfetta. I Rossoblù si erano lasciati bene con l’Europa: due vittorie consecutive, una a Vigo, l’altra la già citata partita casalinga con il Salisburgo.

Il match contro il Celtic potrebbe valere già la certezza almeno dei playoff: un motivo in più per ritrovare i tre punti al Dall’Ara. Chissà che l’atmosfera europea non dia una scossa a una squadra in generale stanca e bisognosa di uno stimolo in più.

Per quanto riguarda il campionato, il prossimo ospite del Bologna al Dall’Ara sarà il Milan il 3 febbraio. Una sconfitta significherebbe arrivare a tre mesi senza vittorie casalinghe. I Rossoblù dopo aver ritrovato la vittoria in trasferta a Verona, devono andare a caccia dei tre punti anche in casa.

Perché in uno stadio che negli ultimi anni ha sentito solo applausi, iniziano a risuonare i primi fischi. Uno stadio che era abituato a cantare “Poetica”, non può più ascoltare Cremonini, segno di vittoria. Il Bologna vuole i tre punti al Dall’Ara. Li deve ai suoi tifosi. Tifosi che vogliono tornare a cantare e applaudire.

