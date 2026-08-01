Bologna FC
LIVE – Bologna-Cambuur 3-1: risultato identico al primo test, così finisce la seconda amichevole
Ecco la cronaca in diretta del secondo test amichevole del Bologna contro la formazione olandese del Cambuur.
Si chiude una giornata intensa per il Bologna, atteso dalla seconda amichevole contro il Cambuur, formazione olandese militante in Eredivisie. Dopo il primo test della mattinata, vinto per 3-1 dai rossoblù (qui la cronaca completa), la squadra di Domenico Tedesco torna in campo per raccogliere nuove indicazioni sul lavoro svolto in queste prime settimane di preparazione. Sarà inoltre un’importante occasione per osservare da vicino i nuovi innesti e il loro approccio al campo.
La croncaca dell’amichevole delle 17:30
Bologna-Cambuur, il secondo tempo
90′ – Finisce la seconda amichevole del Bologna, esattamente come questa mattina: vince la squadra di Tedesco, per 3-1.
86′ – Badori si mette in mostra e recupera una palla da gol per il Cambuur. Dopo poco però gli viene rubato il pallone, ma il pallone passa alto sopra la traversa
79′ – Continua ad avanzare il Bologna, che non riesce a trovare la conclusione. La difesa del Cambuur rimane compatta e dimostra di saper ripartire in contropiede.
76′ – Cooling break.
72′ – GOL Cambuur! Arriva il primo gol della formazione di Plat. Van der Goot, entrato durante il secondo tempo, confonde Giacomone e riesce a trovare l’imbucata per il gol.
67′ – Sostituzioni per il Cambuur
63′ – Cambia tutta la formazione Tedesco ad esclusione del solo Libra, già in campo, e in panchina subentra Morrone.
51′ – Occasione Cambuur! La squadra olandese guadagna un calcio d’angolo: il numero 3 prova di testa ma la palla sfiora la traversa e ad esce.
47′ – GOL Bologna! Errore difensivo del Cambuur, con il difensore olandese che non si intende col portiere e la palla finisce in porta.
Bologna-Cambuur, il primo tempo
45′ – Termina 2-0 per il Bologna il primo tempo di questa seconda amichevole
38′ – Occasione Bologna! Amondarain serve Dominguez, che confonde il portiere avversario e prova il tiro, ma la palla sfiora il secondo palo e finisce sul fondo
32′ – GOL Bologna! Dallinga non molla e tenta ancora. Stavolta ci riesce: Dominguez piazza l’assist, e il numero 24 rossoblù prima controlla, poi calcia verso il primo palo. Arriva secondo gol del Bologna.
28′ – Ci prova Dallinga col mancino, dopo un’azione ben costruita dal centrocampo rossoblù. Tiro che però viene prontamente bloccato da Maijster
21′ – GOL Bologna! Avanza di nuovo Dominguez che stavolta non sbaglia, seppur inizialmente fermato dal portiere Olandese, e trova il gol dell’1-0 reossoblù
18′ – Rischio Bologna! El azzouzi perde palla e crea una grande occasione per il Cambuur. Salva Ilic, che mette il pallone in calcio d’angolo. La squadra di Plat avanza, e rispetto a questa mattina si fa vedere sin da subito più pericoloso.
15′ – Fallo di Amondarain su Apkakou. Gli olandesi guadagnano un calcio di punizione.
5′ – Avanza Dominguez ma viene fermato dalla difesa olandese e costretto a tornare indietro, verso Amondarain, che da subito mostra forte pressing sugli avversarsi.
Tabelloni:
Bologna: Happonen; De Silvestri, Vitik, Ilic, Miranda, Amondarain, El Azzouzi, Ferguson (dal 45′ Libra), Dominguez, Dallinga, Rowe. All. Tedesco.
Cambuur: Maijster; Mulders, Vogelzang, Berkhout, Costarelli, Bakkati, Apkakou, Westerhof, Van Der Heide, Kvam, Binder. All. Plat.
Arbitro: Lelli
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Giorgio Schiavon
1 Agosto 2026 at 19:56
ma dove vogliamo andare con la coppia d’attacco Dallinga Dovbik ma per piacere… non può essere con questi due sicuramente dalla parte destra della classifica 12/14 posto 😖😡⚽
Renato
1 Agosto 2026 at 20:33
Si pensa a fare cassetto e poi comprare scarti all oratorio. Quest’ anno la serie B s’avvicina….
Aspettate i gol di Dallinga……