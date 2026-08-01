Bologna FC
LIVE – Bologna-Cambuur 3-1, finisce il primo dei due test amichevoli
La diretta testuale del primo dei due impegni amichevoli del Bologna contro la formazione olandese del Cambuur
Dopo i test in ritiro, prima amichevole (doppia amichevole) a Casteldebole per il Bologna di Tedesco che sfida gli olandesi del Cambuur alle 11 e poi alle 17.30.
La cronaca del test delle 11
Bologna-Cambuur, secondo tempo
90′ – Triplice fischio, il Bologna batte il Cambuur 3-1 nel primo dei due test amichevoli, alle 17.30 il bis.
80′ – Dall’altro lato, Krasniqi impegna Jansen in uscita.
79′ – Palo di Henstra, Cambuur vicino al secondo gol.
75′ – GOL! Tris del Bologna con Lo Monaco, freddo e cinico davanti alla porta. E’ 3-1.
60′ – Cambia tutta la formazione Tedesco ad esclusione del solo Libra, già in campo, e in panchina subentra Morrone.
58′ – Il Cambuur accorcia con Vink, dal limite infila Skorupski
52′ – GOL! Raddoppio del Bologna con Cambiaghi servito da Orsolini davanti allo specchio dopo aver ricevuto palla sulla trequarti.
46′ – Si riparte, Libra per Moro tra i rossoblù.
Bologna-Cambuur, primo tempo
45′ – Termina la prima frazione di gioco, Bologna avanti 1-0 grazie alla rete di Odgaard.
44′ – Vink ci prova dal limite, deviazione difensiva e calcio d’angolo.
37′ – Calano un po’ i ritmi, Bologna saldamente in vantaggio.
30′ – Funziona il tandem sulla sinistra Alhassane-Cambiaghi. Cross basso di quest’ultimo in mezzo per Bernardeschi, pallone in out.
25′ – Cooling break.
20′ – GOL! Odgaard si presenta davanti alla porta avversaria e imbuca sul primo palo Jansen. Bologna in vantaggio
16′ – Triangolo vincente tra Orsolini, Odgaard e Cambiaghi che entra in area e scarica in porta, Jansen para in doppia battuta.
13′ – Colpo alla caviglia sinistra per Pobega, servono i sanitari.
5′ – Giocata pericolosa di Cambiaghi, respinta di Jansen.
3′ – Risponde Vink, riceve al limite e calcia in diagonale, tentativo sul fondo.
1′ – Immediata imbeccata di Orsolini per Bernardeschi, il numero dieci va al tiro, deviato in angolo. Sul corner svetta di testa Helland, pallone alto sopra la traversa.
1′ – Comincia il primo dei due test amichevoli contro gli olandesi del Cambuur.
Tabellino:
Bologna: Skorupski (dal 60′ Franceschelli); Zortea (dal 60′ Briguglio), Helland (dal 60′ Jaber), Casale (dal 60′ Tupec), Alhassane (dal 60′ Kurjrakovic); Moro (dal 46′ Libra), Pobega (dal 60′ Baldini), Bernardeschi (dal 60′ Krasniqi); Cambiaghi (dal 60′ Rossitto), Odgaard (dal 60′ Lo Monaco), Orsolini (dal 60′ Negri). All. Tedesco.
Cambuur: Jansen; Van de Pavert, Amofa, Baouf, Jetten, Kooistra, Souren, El Arguioui, Hamache, Henstra, Vink. All. Plat.
Reti: 20′ Odgaard (B), 52′ Cambiaghi (B), 58′ Vink (C), 75′ Lo Monaco (B)
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