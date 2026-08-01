Seguici su

Bologna FC

LIVE – Bologna-Cambuur 3-1, finisce il primo dei due test amichevoli

La diretta testuale del primo dei due impegni amichevoli del Bologna contro la formazione olandese del Cambuur

Pubblicato

2 ore fa

il

Bologna a Valles (© 1000cuorirossoblù)
Bologna al lavoro (©1000cuorirossoblu)
Aggiungi 1000 Cuori Rossoblu come Fonte preferita su Google

Dopo i test in ritiro, prima amichevole (doppia amichevole) a Casteldebole per il Bologna di Tedesco che sfida gli olandesi del Cambuur alle 11 e poi alle 17.30.

La cronaca del test delle 11

Bologna-Cambuur, secondo tempo

90′ – Triplice fischio, il Bologna batte il Cambuur 3-1 nel primo dei due test amichevoli, alle 17.30 il bis.

80′ – Dall’altro lato, Krasniqi impegna Jansen in uscita.

79′ – Palo di Henstra, Cambuur vicino al secondo gol.

75′ – GOL! Tris del Bologna con Lo Monaco, freddo e cinico davanti alla porta. E’ 3-1.

60′ – Cambia tutta la formazione Tedesco ad esclusione del solo Libra, già in campo, e in panchina subentra Morrone.

58′ – Il Cambuur accorcia con Vink, dal limite infila Skorupski

52′ – GOL! Raddoppio del Bologna con Cambiaghi servito da Orsolini davanti allo specchio dopo aver ricevuto palla sulla trequarti.

46′ – Si riparte, Libra per Moro tra i rossoblù.

Bologna-Cambuur, primo tempo

45′ – Termina la prima frazione di gioco, Bologna avanti 1-0 grazie alla rete di Odgaard.

44′ – Vink ci prova dal limite, deviazione difensiva e calcio d’angolo.

37′ – Calano un po’ i ritmi, Bologna saldamente in vantaggio.

30′ – Funziona il tandem sulla sinistra Alhassane-Cambiaghi. Cross basso di quest’ultimo in mezzo per Bernardeschi, pallone in out.

25′ – Cooling break.

20′ – GOL! Odgaard si presenta davanti alla porta avversaria e imbuca sul primo palo Jansen. Bologna in vantaggio

16′ – Triangolo vincente tra Orsolini, Odgaard e Cambiaghi che entra in area e scarica in porta, Jansen para in doppia battuta.

13′ – Colpo alla caviglia sinistra per Pobega, servono i sanitari.

5′ – Giocata pericolosa di Cambiaghi, respinta di Jansen.

3′ – Risponde Vink, riceve al limite e calcia in diagonale, tentativo sul fondo.

1′ – Immediata imbeccata di Orsolini per Bernardeschi,  il numero dieci va al tiro, deviato in angolo. Sul corner svetta di testa Helland, pallone alto sopra la traversa.

1′ – Comincia il primo dei due test amichevoli contro gli olandesi del Cambuur.

Tabellino:

Bologna: Skorupski (dal 60′ Franceschelli); Zortea (dal 60′ Briguglio), Helland (dal 60′ Jaber), Casale (dal 60′ Tupec), Alhassane (dal 60′ Kurjrakovic); Moro (dal 46′ Libra), Pobega (dal 60′ Baldini), Bernardeschi (dal 60′ Krasniqi); Cambiaghi (dal 60′ Rossitto), Odgaard (dal 60′ Lo Monaco), Orsolini (dal 60′ Negri). All. Tedesco.

Cambuur: Jansen; Van de Pavert, Amofa, Baouf, Jetten, Kooistra, Souren, El Arguioui, Hamache, Henstra, Vink. All. Plat.

Reti: 20′ Odgaard (B), 52′ Cambiaghi (B), 58′ Vink (C), 75′ Lo Monaco (B)

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *