Bologna, esame inglese per il riscatto: sabato la sfida contro il Brighton

Il pesante ko contro il Pisa accelera i piani di Tedesco. Da domani la ripresa a Casteldebole per correggere gli errori e preparare la trasferta oltremanica.

È tempo di voltare pagina e di guardare avanti in casa rossoblù. La pesante sconfitta per 4-1 rimediata nel test contro il Pisa ha rappresentato un inaspettato passo indietro nel percorso di crescita del gruppo. Tuttavia, come evidenziato dall’articolo odierno di Dario Cervellati su Stadio, questo stop forzato ha offerto al nuovo allenatore diversi spunti su cui intervenire in vista dei prossimi impegni, fungendo da fondamentale materiale di analisi per lo staff tecnico.

Il piano di recupero e il ritorno in campo

Subito dopo il match contro i toscani, la squadra si è ritrovata per una seduta di scarico dedicata soprattutto ai massaggi e al recupero delle energie psicofisiche. Successivamente, il tecnico ha concesso un giorno di riposo per permettere ai calciatori di smaltire le scorie della preparazione. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio, quando il Bologna tornerà a lavorare stabilmente a Casteldebole per iniziare la marcia di avvicinamento ai prossimi test calcistici.

Principi di gioco da assimilare

Da domani si tornerà dunque sul rettangolo verde con un obiettivo ben preciso: correggere gli errori emersi nell’amichevole e, soprattutto, continuare a lavorare in modo intensivo sui principi di gioco e sui concetti che Tedesco vuole trasferire alla squadra. Il percorso di assimilazione dei nuovi dettami tattici è ancora in una fase cruciale, ma il calendario della preparazione estiva non concede soste e propone ora un esame decisamente impegnativo e stimolante.

La minaccia Brighton in terra britannica

La prossima amichevole è infatti in programma sabato in Inghilterra, sul campo del Brighton. Gli inglesi si presentano all’appuntamento in uno stato di forma eccellente, galvanizzati dal successo per 3-0 ottenuto meno di 48 ore fa contro la Roma, match deciso dal gol di Georginio Rutter e dalla doppietta di Ayari. Per il Bologna si tratterà quindi di un altro banco di prova importante, un test di livello internazionale utile per capire quanto del pesante lavoro svolto in questi giorni stia già trovando un effettivo riscontro sul campo.

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