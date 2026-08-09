Gli uomini mercato rossoblù proseguono a setacciare il mercato italiano con l’intento di trovare soluzioni interessanti per completare la rosa. Il Bologna vuole chiudere il calciomercato con un attaccante, un difensore e forse un centrocampista, per cui cominciano a emergere diversi nomi.

Secondo quanto riportato oggi da Marcello Giordano sul Resto del Carlino, i dialoghi con la Fiorentina per Roberto Piccoli avrebbero portato all’ipotesi di nuovi nomi sul tavolo. In particolare due centrocampisti viola in uscita dal club dopo le grandi spese sostenute dal club dall’arrivo di Fabio Paratici.

Due nomi noti, in maniera diversa…

Il primo nome, per cui il Bologna si era già informato in questo calciomercato, sarebbe quello di Marco Brescianini. Il 26enne è un ottimo incursore, in possesso di un potenziale realizzativo molto interessante e in uscita dalla Viola che lo ha dovuto riscattare dopo il prestito di gennaio, per via dell’obbligo scattato con la salvezza.

L’altro nome avrebbe del clamoroso. Nei dialoghi Bologna-Fiorentina, si è parlato di un clamoroso ritorno in rossoblù di Giovanni Fabbian. Caratteristiche simili a quelle di Brescianini, ma una conoscenza dell’ambiente assai più profonda. Solo qualche mese fa, per il classe 2003 di Camposampiero il club toscano aveva versato 15/16 milioni circa al club della famiglia Saputo per via del riscatto obbligatorio scattato anch’esso per via della salvezza.

Bologna, un clamoroso ritorno che suona come una vittoria

Se Giovanni Fabbian dovesse tornare a Bologna in questo calciomercato a poche settimane, di fatto, dal riscatto a titolo definitivo da parte della Fiorentina sarebbe una vittoria clamorosa del club felsineo.

A Firenze, Fabbian non ha convinto e Grosso vuole snellire la rosa. Paratici non è mai stato un abile venditore e rischia di dover piazzare il giocatore in prestito. Sul giocatore ci sono anche Besiktas, Lazio e Sassuolo, ma se il Giovanni gradisse tornare dove si è già affermato le porte, a queste condizioni sarebbero apertissime.

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