Bologna, Europa League in primo piano (Stadio)

La sconfitta contro il Verona davanti ai 27mila presenti al Dall’Ara ha sancito un distacco quasi irraggiungibile dall’Atalanta. Ciò nonostante, i tifosi a fine partita – quelli che sono rimasti sugli spalti – non hanno esitato ad abbracciare i giocatori presentati sotto la curva. Adesso per il Bologna occhi puntati al doppio impegno in coppa contro la Roma, in cui Orsolini e compagni dovranno ripagare l’amore e la fiducia che il popolo rossoblù continua a ripagargli.

Bologna in debito: occhi sulla coppa

«Qui si pensa che per il Bologna tutte le partite siano facili ma non è così. Quando dico che queste gare sono complicate è perché so che nulla è scontato» ha ricordato Vincenzo Italiano qualche minuto dopo il triplice fischio contro il Verona. Anche se contro il Verona una squadra come il Bologna era chiamata a fare risultato, la verità è che quest’ultima è mancata di atteggiamento.

Una linea difensiva spesso troppo alta – come testimonia il secondo gol dei gialloblù – ha lasciato praterie ai contropiedi avversari. Mentre, con un baricentro più basso come mantenuto nelle ultime giornate, avrebbe potuto decretare una fine diversa.

Occhio a Malen

In questo momento, il doppio scontro con la Roma sembra squilibrato sotto tutti i punti di vista. Soprattutto in un reparto: l’attacco. Se da una parte c’è un Castro che mostra voglia e garra in ogni passo che fa in campo, dall’altra c’è un Donyell Malen che sembra Re Mida, trasformando in oro ogni pallone che tocca. 6 gol in 8 presenze, con una media di 1,6 tiri in porta a partita. Sicuramente, gli errori commessi nell’ultima giornata di Serie A non saranno accettabili contro i giallorossi. Dalla ripresa di oggi, martedì 10 marzo, l’olandese sarà un osservato speciale.

