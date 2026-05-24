Idea Palladino per la panchina, mentre sfuma il sogno Primavera: Bologna, le notizie del 24 maggio

Tra un sogno Scudetto sfumato e le prime grandi manovre per il futuro della panchina, il Bologna FC vive una giornata ricca di spunti e riflessioni. Le notizie di oggi raccontano una Primavera fermata solo in semifinale dalla Fiorentina e un club già proiettato alle scelte che verranno, senza dimenticare un episodio di fair play che resta nella memoria della Serie A.

Bologna Primavera, sogno Scudetto svanito: la Fiorentina vince 2-0 in semifinale

È notizia di qualche ora fa: si ferma in semifinale il cammino della Primavera del Bologna, battuta 2-0 dalla Fiorentina al Viola Park. Decisive le reti di Braschi e Bertolini nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato e giocato ad alta intensità. Nonostante l’eliminazione, resta una stagione storica per i rossoblù.

Qui i dettagli della semifinale

Bologna FC, le ultime notizie sul nodo panchina: Italiano in bilico, Palladino e De Rossi tra le alternative

Il futuro di Vincenzo Italiano a Bologna rimane aperto dopo il 3-3 contro l’Inter. Il club rossoblù continua a trattenerlo ma valuta anche altri profili, tra cui Palladino, De Rossi e Grosso. Il tecnico ex Atalanta è uno dei nomi più caldi, ma la concorrenza dalla Serie A è forte.

Qui i dettagli dell’indiscrezione

Fair play e ricordi: Milinkovic-Savic e l’abbraccio a Pessina

La Lega Serie A ha premiato il gesto di Vanja Milinkovic-Savic verso il giovane Pessina dopo Bologna-Napoli. Un episodio di grande sportività che riporta alla luce la crescita del portiere classe 2007, protagonista anche nel match di ritorno con un’ulteriore grande prestazione in Serie A.

Qui il ricordo di quel gesto

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook