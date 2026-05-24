Bologna FC
Idea Palladino per la panchina, mentre sfuma il sogno Primavera: Bologna, le notizie del 24 maggio
Ecco tutte le notizie della giornata odierna.
Tra un sogno Scudetto sfumato e le prime grandi manovre per il futuro della panchina, il Bologna FC vive una giornata ricca di spunti e riflessioni. Le notizie di oggi raccontano una Primavera fermata solo in semifinale dalla Fiorentina e un club già proiettato alle scelte che verranno, senza dimenticare un episodio di fair play che resta nella memoria della Serie A.
Bologna Primavera, sogno Scudetto svanito: la Fiorentina vince 2-0 in semifinale
È notizia di qualche ora fa: si ferma in semifinale il cammino della Primavera del Bologna, battuta 2-0 dalla Fiorentina al Viola Park. Decisive le reti di Braschi e Bertolini nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato e giocato ad alta intensità. Nonostante l’eliminazione, resta una stagione storica per i rossoblù.
Qui i dettagli della semifinale
Bologna FC, le ultime notizie sul nodo panchina: Italiano in bilico, Palladino e De Rossi tra le alternative
Il futuro di Vincenzo Italiano a Bologna rimane aperto dopo il 3-3 contro l’Inter. Il club rossoblù continua a trattenerlo ma valuta anche altri profili, tra cui Palladino, De Rossi e Grosso. Il tecnico ex Atalanta è uno dei nomi più caldi, ma la concorrenza dalla Serie A è forte.
Qui i dettagli dell’indiscrezione
Fair play e ricordi: Milinkovic-Savic e l’abbraccio a Pessina
La Lega Serie A ha premiato il gesto di Vanja Milinkovic-Savic verso il giovane Pessina dopo Bologna-Napoli. Un episodio di grande sportività che riporta alla luce la crescita del portiere classe 2007, protagonista anche nel match di ritorno con un’ulteriore grande prestazione in Serie A.
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