Le condizioni di Enem, il comunicato del Milan e lo spettacolo per il centenario del Dall’Ara: Bologna, le notizie del 25 ottobre 2026

Le notizie di oggi in casa Bologna FC guardano alla prossima sfida contro il Milan, in programma mercoledì a San Siro, e alle scelte di Raffaele Palladino in attacco. Dopo la vittoria di Cagliari, restano da chiarire le condizioni di Jay Enem e il ruolo di Dovbyk nelle gerarchie rossoblù. Ma non finisce qui…

Bologna FC, dubbi in attacco verso il Milan

Dopo il successo di Cagliari, il Bologna è tornato al lavoro a Casteldebole per preparare la trasferta di San Siro. La squadra di Palladino riparte dai progressi mostrati nell’ultima gara, ma ci son alcuni importanti interrogativi che riguardano il reparto offensivo.

Jay Enem è alle prese con una tendinite achillea e oggi ha svolto terapie, mentre Dovbyk deve ancora convincere l’allenatore attraverso il lavoro quotidiano. In attesa del rientro di Roberto Piccoli, il favorito per guidare l’attacco contro il Milan è Jens Odgaard.

Qui per tutti gli aggiornamenti sulle scelte di Palladino e sulle condizioni degli attaccanti rossoblù.

Bologna, notizie di oggi sul fronte Milan: il club rossonero difende Maignan

In vista della sfida di mercoledì contro il Bologna, il Milan è intervenuto ufficialmente per esprimere solidarietà a Mike Maignan. Il portiere francese è stato bersaglio di insulti e attacchi discriminatori dopo l’espulsione rimediata nella gara europea contro il Bournemouth, episodio che ha acceso le polemiche.

Nel comunicato diffuso venerdì 23 ottobre, la società rossonera ha condannato ogni forma di razzismo e discriminazione, ribadendo l’importanza di rispetto, inclusione e uguaglianza.

Qui per leggere il comunicato ufficiale del Milan.

Cento anni di Dall’Ara: lo stadio simbolo di Bologna si racconta a teatro

Il 29 ottobre 1926 veniva completata la costruzione dello stadio che oggi porta il nome di Renato Dall’Ara. Per celebrare il centenario, all’Arena del Sole andrà in scena “Costruzione di un amore, 100 anni di stadio (a teatro)”. Lo spettacolo, firmato da Emilio Marrese e Fernando Pellerano, sarà accompagnato dalla musica dal vivo di Fede Poggipollini e dal contributo del giornalista Pierluigi Pardo. Per gli abbonati è previsto l’ingresso gratuito.

In una fase in cui si discute anche del futuro dell’impianto, l’anniversario offre l’occasione per ripercorrere il legame tra il Dall’Ara, il Bologna e la comunità cittadina.

Qui per i dettagli dello spettacolo.

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