Il futuro del Dall’Ara, occhi al mercato invernale e novità sulle trasferte: Bologna, le notizie del 21 ottobre 2026

Le notizie di oggi in casa Bologna FC guardano al futuro del club dentro e fuori dal campo. Mentre il Comune di Bologna convoca un’assemblea pubblica per discutere il destino dello stadio Dall’Ara, la società rossoblù inizia a delineare le strategie per il mercato invernale, con tre ruoli da rinforzare. Intanto, arrivano buone notizie per i tifosi in vista della trasferta di Cagliari.

Dall’Ara, il Comune convoca un’assemblea pubblica sul futuro dello stadio

Il futuro dello stadio Renato Dall’Ara torna al centro del dibattito cittadino. Il sindaco Matteo Lepore ha annunciato un’assemblea pubblica dal titolo “Quale futuro per il Dall’Ara?”, in programma sabato 31 ottobre alle 9:30 al Cinema Bellinzona, in via Bellinzona 6/A.

Al centro dell’incontro ci sarà la futura destinazione d’uso dell’impianto, con l’obiettivo di conciliare la necessità di modernizzazione con la tutela del suo valore storico.

Qui per tutti i dettagli sull’assemblea pubblica e sui progetti per il futuro del Dall’Ara.

Calciomercato Bologna, tre obiettivi per gennaio

La società rossoblù sta valutando gli interventi necessari per adattare la rosa alle esigenze di Raffaele Palladino. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Bologna starebbe monitorando tre ruoli in vista della sessione invernale: portiere, difensore centrale e centrocampista.

Tra i pali, le prestazioni di inizio stagione avrebbero spinto il club a valutare un nuovo innesto. Tra i nomi accostati ai rossoblù c’è quello di Michele Di Gregorio, di proprietà della Juventus e attualmente al Bournemouth.

Qui per approfondire i nomi sul mercato.

Buone notizie oggi per i tifosi del Bologna FC: settore ospiti aperto ai sostenitori emiliani

Arrivano indicazioni positive anche per i sostenitori rossoblù che vogliono seguire la squadra in Sardegna. In vista della trasferta di Cagliari, il settore ospiti sarà aperto ai residenti in Emilia-Romagna, consentendo ai tifosi di organizzare il viaggio per la partita.

Una notizia importante per chi aveva già programmato il viaggio o attendeva il via libera per partire. Rimane, però, la questione dei tempi con cui vengono comunicate le decisioni sulle trasferte, spesso determinanti per organizzare spostamenti e pernottamenti.

Qui per tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti e sulle modalità per seguire il Bologna a Cagliari.

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