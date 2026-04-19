Mancano 6 giornate alla fine della stagione 2025-2026 di Serie A e il Bologna, al momento ottavo in classifica a quota 48 punti, si trova ad affrontare uno dei calendari più difficili: in questo tour de force finale, che comincia stasera con la trasferta in casa della Juventus, i rossoblù dovranno ancora sfidare squadre come la Roma, il Napoli, l’Atalanta e l’Inter (intramezzate dal Cagliari).

Un calendario impegnativo con l’obiettivo di fare più punti possibile: il Bologna mira a terminare al meglio la stagione

Come dichiarato dallo stesso Vincenzo Italiano dopo l’eliminazione dall’Europa League, il Bologna ha ancora a disposizione diverse occasioni per togliersi qualche soddisfazione. Nonostante il difficile calendario che li aspetta, infatti, i felsinei vogliono confermare l’ottavo posto, collezionando più punti possibile e finendo la stagione nel migliore dei modi.

Una stagione che, comunque, non è assolutamente da cancellare. L’arrivo di grandi talenti come Federico Bernardeschi e Jonathan Rowe, l’ottimo rendimento avuto nella seconda competizione continentale per importanza, la possibilità di migliorare il nono posto ottenuto l’anno scorso sono tutte motivazioni valide per ritenersi soddisfatti.

Adesso, però, inizia il tour de force finale e il Bologna vuole togliersi ancora qualche sassolino dalla scarpa. A cominciare dalla trasferta di questa sera contro la Juventus, che i rossoblù non battono da ben 15 anni. Staremo a vedere se Italiano e i suoi ragazzi riusciranno finalmente a spezzare la maledizione, reagendo come una grande squadra alla “delusione” europea.

6 avversarie, 4 sconfitte all’andata: rossoblù in cerca di rivalsa

Come se non bastasse, il Bologna scenderà in campo in questo finale da stagione con un ulteriore obiettivo: ribaltare ben 4 ko subiti nel girone d’andata. Sulle 6 avversarie ancora da affrontare, infatti, gli uomini di Italiano erano riusciti a sconfiggere “solamente” il Cagliari (0-2 all’Unipol Domus) e il Napoli (0-2 davanti al pubblico del Dall’Ara).

All’esordio stagionale la Roma di Gasperini aveva rifilato ai felsinei la loro prima sconfitta in campionato vincendo 1-0 all’Olimpico. Nei due mesi invernali di blackout, poi, sono arrivate anche le tre sconfitte contro Juve (vittoriosa grazie alla rete di Cabal), Inter (3-1 a San Siro) e Atalanta (vincente 2-0 sul terreno di gioco del Dall’Ara).

Adesso, gli emiliani dovranno affrontare tutte squadre più in alto in classifica. Che i giochi abbiano inizio.

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