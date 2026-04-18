Un Girone Fa – Con la Juve un altro ko: ora il Bologna vuole spezzare la maledizione

La Serie A 25/26 si sta avviando alla sua conclusione: in questo episodio di Un Girone Fa, la rubrica che racconta com’è andata la partita d’andata, ecco Bologna-Juventus, gara valida per il quindicesimo turno di campionato andata in scena il 14 dicembre al Dall’Ara.

Quindicesima giornata di campionato, Bologna-Juventus 0-1: il subentrato Cabal regalò i tre punti ai bianconeri. Rossoblù ancora a secco di vittorie contro la Vecchia Signora

Tre giorni dopo l’eliminazione dall’Europa League, il Bologna torna a giocare in campionato per provare a compiere un’altra impresa: strappare tre punti alla Juventus, squadra contro cui i rossoblù non vincono addirittura dal 2011. Domani sera alle 20:45 i felsinei affronteranno i bianconeri di Luciano Spalletti all’Allianz Stadium di Torino, posticipo domenicale della trentatreesima giornata di Serie A.

Come ha detto lo stesso Vincenzo Italiano dalla sala stampa del Villa Park, alla squadra rimane ormai un solo obiettivo (non da sottovalutare): concludere il campionato il più in alto possibile. Ora i rossoblù sono ottavi con 48 punti, con il settimo posto occupato dall’Atalanta a 5 lunghezze di distanza. La Vecchia Signora è invece quarta con 60 punti, ma in caso di vittoria potrebbe agganciare il Milan al terzo posto.

Un motivo in più per tentare l’impresa. Quella stessa impresa che gli emiliani mancarono all’andata: era il 14 dicembre e al Dall’Ara gli uomini di Italiano sfidavano la Juve nella quindicesima giornata di campionato. Dopo un primo tempo molto equilibrato i tifosi rossoblù pregustavano già un pareggio importante in chiave Europa. Al 61′, però, Spalletti gettò nella mischia Juan David Cabal: tre minuti dopo il difensore colombiano segnò il suo secondo gol stagionale, decidendo la sfida. I tentativi di recupero degli emiliani furono smontati sul nascere dall’espulsione, pochi minuti dopo, di Torbjørn Heggem, che lasciò i suoi in dieci.

A caccia di rivalsa

Per il Bologna fu il secondo ko casalingo di fila dopo quello incassato contro la Cremonese soltanto due giornate prima. Il periodo negativo vissuto dai rossoblù al Dall’Ara, però, si protrasse più a lungo del previsto. Italiano e i suoi ragazzi, infatti, non riuscirono a vincere davanti al proprio pubblico per due mesi.

Il rendimento dei felsinei in trasferta, tuttavia, è molto più positivo. Domani ila “maledizione” bianconera verrà finalmente spezzata?

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