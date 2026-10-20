Le incognite di Palladino e un mercato di incognite: Bologna, le notizie di oggi 20 ottobre

Va avanti la settimana di preparazione alla trasferta di Cagliari, gara che il Bologna non può e non vuole sbagliare. Anche la giornata odierna in questo senso è stata fondamentale: vi siete persi qualcosa? Nessun problema, ecco il recap di tutte le notizie di oggi sul Bologna FC.

Bologna, ecco cosa serve ancora a Palladino per incidere

L’arrivo di Palladino ha aperto una fase di trasformazione per i felsinei, chiamati a ritrovare intensità, solidità e una precisa identità di gioco. Dalla difesa a tre alla gestione del pallone, passando per la necessità di alzare il ritmo e limitare gli errori tecnici, sono diversi i nodi che Palladino deve sciogliere per rilanciare la squadra.

Il tempo per lavorare non manca, ma la vera sfida sarà trasformare le nuove idee in risultati concreti. Quali cambiamenti possono fare davvero la differenza e su quali aspetti dovrà concentrarsi il Bologna? Scopri l’analisi tattica e tutti i punti chiave della rivoluzione rossoblu.

Calciomercato Bologna, dove sono i nuovi?

Il momento difficile del Bologna non riguarda soltanto i risultati, ma anche il contributo dei rinforzi arrivati in estate. Con Raffaele Palladino alle prese con nuovi equilibri tattici e una condizione fisica ancora da consolidare, diversi giocatori faticano a trovare spazio: da Amondarain a Vitík, passando per Mbangula e Dovbyk.

Investimenti importanti e aspettative elevate, per ora, non sempre si sono tradotti in un ruolo centrale nella squadra. E con l’infortunio di Piccoli, le scelte a disposizione del tecnico diventano ancora più delicate. Si tratta di una fase di assestamento o di un problema più profondo? Scopri quali sono i nodi da sciogliere a Casteldebole e cosa potrebbe cambiare già a gennaio.

Ferguson onnipresente

In una stagione fatta di cambiamenti, nuovi equilibri e difficoltà da superare, Lewis Ferguson continua a rappresentare un punto di riferimento per la squadra. La sua presenza costante in campo racconta molto del suo peso nelle gerarchie e della fiducia ricevuta nel corso del campionato.

Ma quali sono i numeri che confermano il suo ruolo e chi lo segue nella classifica dei giocatori più utilizzati? Tra continuità, leadership e importanza tattica, Ferguson resta un osservato speciale in casa Bologna. Scopri tutti i dati sui minuti giocati e la classifica completa dei rossoblù più impiegati.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook