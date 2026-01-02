Seguici su

Tre rossoblù al top: dentro il Bologna che apre al 2026

Non solo un bomber, ma un sistema: il Bologna cresce nelle statistiche che misurano i top in Serie A.

Nicolò Cambiaghi e Riccardo Orsolini (© Bologna FC 1909)

Il 2025 del Bologna si chiude e apre all’anno nuovo con alcune importanti statistiche: i rossoblù non compaiono nelle classifiche individuali della Serie A per caso. In alcune graduatorie stilate da SofaScore troviamo tre giocatori rossoblù, tre giocatori che certificano la crescita. Ma sappiamo anche che il progresso del singolo, almeno a Bologna, proviene sempre dal gruppo. E che gruppo!

Orsolini e la normalità dell’eccellenza

In precedenza abbiamo parlato di Castro, ma non possiamo non nominare Riccardo Orsolini. Chiudere l’anno in testa alla classifica marcatori, a pari merito con Lautaro Martínez, è un segnale, oltre che una soddisfazione. Non tanto per il numero in sé, quanto per il contesto: Orsolini non è più un attaccante “a strappi”, ma una certezza offensiva. Il Bologna ha un finalizzatore da vertice e lo sa sfruttare – continuamente. È il primo testimone di una squadra che ha imparato a valorizzare i propri leader.

Riccardo Orsolini (© Bologna FC 1909)

Un attacco che non dipende da un solo uomo

Allo stesso tempo, la presenza di più rossoblù nelle altre classifiche suggerisce un’osservazione altrettanto importante: l’attacco non vive di un solo riferimento. Il Bologna crea, rifinisce e distribuisce responsabilità, evitando la dipendenza da un unico terminale offensivo.

In questo senso, i 7 assist di Nicolò Cambiaghi, che valgono il quinto posto in Serie A, sono emblematici. C’è un giocatore cresciuto nella lettura delle situazioni e una squadra che riesce a trasformare il lavoro sugli esterni in occasioni concrete. È una produzione offensiva più matura, il che la rende inevitabilmente meno episodica ed esposta al rischio. Questo perché di fondo c’è una strategia bene consolidata, chiamata metodo.

Nicolò Cambiaghi crediti Bologna Fc 1909

Le classifiche “di pensiero” e l’identità del Bologna

Ancora più indicativa è la presenza di Juan Miranda tra i migliori per key passes (61, quinto posto). Questo dato racconta molto del Bologna attuale. La costruzione del gioco si sviluppa anche dalle corsie laterali. Per questo, avere un terzino come Juan capace di incidere nella fase di creazione lo rende una risorsa fondamentale, quasi un centrocampista aggiunto.

Juan Miranda dopo il gol del 3-1 contro il Parma (© Bologna FC 1909)

Ma questi gol, assist e passaggi chiave non sono numeri isolati: sono tasselli di uno stesso quadro. Il Bologna compare nelle classifiche che parlano di qualità, visione e continuità. L’augurio per il 2026 è che questi segnali diventino abitudine: perché il vero salto tra le grandi lo fai quando continui a restarci.

