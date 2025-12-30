Santi Castro, fissa dimora nella stanza dei grandi

Essere già tra le punte più preziose della Serie A a 21 anni è un segnale che necessità di essere colto. Santiago Castro chiude il 2025 dentro una classifica di Transfermarkt che non parla solo di numeri freddi e immediati, ma di presente e di futuro. E forse è da qui che può indirizzare il suo 2026.

Cosa significa essere già tra le punte più preziose della Serie A

Il nome di Castro compare accanto a quello di attaccanti affermati, con una valutazione da 35 milioni che resta invariata. Un dato tutt’altro che banale, soprattutto considerando età e percorso. Il mercato lo riconosce già come una punta di livello, non come una semplice scommessa. Essere il più piccolo – dopo Pio Esposito – in questa lista segnala inevitabilmente un potenziale che ha già superato la fase della curiosità. Castro è dentro il giro che conta, e non per proiezione futura, ma per ciò che rappresenta oggi. Qui il punto non è il valore di mercato in sé ma il contesto in cui viene inserito. La classifica lo dice implicitamente: oggi, è tra i migliori. Quindi, senza – ancora – una stagione da doppia cifra di gol, il margine di crescita è enorme.

Santi, il 2026 è una tela bianca da riempire

La stagione conclusa quest’anno e quella in corso dicono continuità più che di exploit: 4 gol e 1 assist nel 2024/25, stesso bottino nella prima parte del 2025/26. Numeri che costruiscono, mattoncino dopo mattoncino, il valore di Santi e la sua credibilità. L’infortunio in nazionale ha rallentato la scorsa stagione, senza però intaccare la sua percezione sul pubblico. Castro ha attraversato il 2025 mettendo esperienza nello zaino, adattandosi al ruolo e al ritmo. Il 2026 si apre così come un terreno fertile, non come una prova da superare.

Castro e il Bologna: crescita parallela (sportiva ed economica)

Il percorso di Castro si incastra perfettamente con quello del Bologna: un club che costruisce valore, non lo compra già pronto. Da investimento tecnico, l’attaccante argentino sta diventando un investimento strategico, potenzialmente centrale nel progetto. “Macinare milioni” non è un obiettivo dichiarato, ma una conseguenza della crescita sul campo. Il Bologna non ha bisogno di venderlo subito, ha bisogno che Castro continui a crescere, segnare e prendersi spazio. Se il valore crescerà, sarà perché, prima, sarà salita la sua importanza in rossoblù.

