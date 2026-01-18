Bologna-Fiorentina: senza Kean, Vanoli si affida a Piccoli

Quest’oggi alle ore 15 il Bologna gioca contro la Fiorentina e i rossoblù hanno in mente un solo obiettivo: conquistare la vittoria in casa che manca dallo scorso 2 novembre. Ma conquistare i tre punti non sarà affatto facile, pur considerando che la squadra viola ha non poche difficoltà.

Bologna-Fiorentina: Kean non ci sarà

Il primo problema della Fiorentina si chiama Moise Kean. Dopo l’ennesimo allenamento personalizzato da parte della punta viola per gestire il problema alla caviglia che lo condiziona da circa un mese, nella giornata di ieri è arrivata la conferma della sua esclusione dei convocati per Bologna-Fiorentina.

Un grande vantaggio quindi per i rossoblù, un’ulteriore tegola per la Fiorentina che oggi più degli altri giorni ha una missione, non solo legata alla salvezza. I Viola infatti, vogliono onorare il loro presidente, Franco Commisso, scomparso ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. La gara di oggi non è stata rinviata proprio su volontà della famiglia del presidente, che ha deciso che il modo più giusto per ricordare Commisso fosse onorandolo in campo.

Considerando che anche Dzeko è indisponibile per infortunio, Vanoli dovrà quindi puntare tutto su Piccoli per trascinare l’attacco. Il ventiquattrenne conta al momento 16 presenze di cui 7 da titolare e un solo gol segnato in campionato, nel 2-2 contro il Genoa.

La probabile formazione della Fiorentina

Alle spalle di Piccoli si predisporranno Gudmunsson e Parisi (in vantaggio su Solomon) che cercheranno di andare al tiro oppure favoriranno l’inserimento di Mandragora e Brescianini (in pole su Ndour) nel mezzo.

A completare il reparto sarà Fagioli, che nel modulo del 4-1-4-1 adottato da Vanoli dalla partita contro l’Udinese in avanti, occupa una posizione staccata e intermedia tra difesa e linea mediana per garantirsi libertà d’azione, nonché un’adeguata copertura da parte dei compagni nell’impostazione stessa.

In difesa dopo le uscite di Pablo Marì e Viti, ci saranno ancora Dodo e Gosens a destra e sinistra, con Comuzzo e Pongracic coppia centrale. Tra i pali invece, ci sarà De Gea.

