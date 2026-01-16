Il Bologna a Verona torna a correre

Il Bologna torna a vincere dopo sette gare senza i tre punti in campionato e lo fa contro l’Hellas Verona. Dopo lo svantaggio, arrivano i gol di Orsolini e Odgaard. Castro completa il tris. Nel finale la squadra di Italiano soffre e subisce il secondo gol, ma vince. E questo è l’importante. Grazie all’intensità messa in campo dai giocatori, al ritmo che hanno saputo mantenere.

Bologna, contro l’Hellas la ripresa

Perché il Bologna stava andando piano, ma non lontano. O forse sì, lontano dai primi sei posti in classifica, l’obiettivo di questa stagione di Serie A. Complice la sconfitta del Como nel recupero di ieri contro il Milan, ora la distanza dal sesto posto è di 4 punti.

Se il Bologna riuscirà a mantenere il ritmo di Verona (e della prima parte del campionato) le cose pian potrebbero andare sempre meglio. Facendo due calcoli, i Rossoblù hanno soltanto 3 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, con una competizione in più giocata (la Supercoppa). Non sono lontani dal Bologna di Motta, che non giocò nemmeno in Europa: 2 punti di scarto a parità di partite giocate.

Il Bologna contro l’Hellas Verona ha mostrato di aver ritrovato quella gamba mancata nell’ultimo periodo: velocità nella gestione ed efficacia nella realizzazione. Le stesse qualità che dovrà mostrare al Dall’Ara contro la Fiorentina nella partita in programma domenica alle 15.

A Verona riecco i protagonisti rossoblù

Orsolini, Odgaard, Castro dice il tabellino dei marcatori. Il numero 7 dopo un avvio di campionato da capocannoniere si era fermato: non segnava su azione dal 19 ottobre. Con il gol contro l’Hellas Verona arriva in doppia cifra in questa stagione considerando tutte le competizioni.

A secco da più di un mese anche Santiago Castro e Jens Odgaard. L’ultimo gol dell’argentino su azione risale alla partita contro il Parma a novembre (il gol del 3-1 contro l’Inter era su calcio da fermo). Il danese aveva segnato la sua ultima rete il 7 dicembre. Tornano al gol e lo fanno tutti in grande stile, tanto che Castro non sa scegliere quale sia il più bello tra i tre.

Ora bisogna tenere il ritmo

Il 2-3 a favore dei Rossoblù, non cancella alcuni problemi della squadra di Italiano che sono emersi ieri. L’Hellas Verona è riuscito a mettere pressione al Bologna nell’ultima parte della gara. Il problema per i Rossoblù è stata la gestione dei contropiedi avversari, soprattutto dopo palle inattive a favore. Orsolini e Dominguez naturalmente offensivi, hanno faticato a contenere le incursioni gialloblù sugli esterni.

Ma quello a cui si deve guardare ora è la vittoria. Necessaria, anche per un’iniezione di fiducia e di entusiasmo. Anche se è arrivata contro la squadra ultima in classifica. La gamba si è scrollata di dosso l’affaticamento, è tornata leggera e veloce. Questo ritmo ritrovato, va mantenuto.

Fonte: Bruno Bartolozzi, Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook