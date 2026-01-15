Hellas Verona-Bologna (2-3), Orsolini: «Abbiamo ingoiato il rospo, è una boccata d’ossigeno»

Il Bologna torna a vincere dopo un lungo digiuno durato 54 giorni e lo fa al Bentegodi contro l’Hellas Verona per 2-3. Un’ottima reazione quella della banda di Vincenzo Italiano, che colleziona tre punti preziosi per non perdere il contatto con la testa della classifica. Al termine della partita ha parlato il Player of the Match, Riccardo Orsolini.

Le parole di Riccardo Orsolini dopo Hellas Verona-Bologna

Che valore ha questa vittoria?

«Questa vittoria è una boccata d’ossigeno perché venivamo da un periodo di “crisi” se così si può chiamare, dove noi giocatori offensivi eravamo rimasti a secco. Oggi abbiamo portato al gol quasi tutti lì davanti: io, Jens, Santi, Benja che ha fatto una grandissima partita. Se bisognava dare una risposta penso che l’abbiamo data, anche soffrendo perché questo è un campo difficile. L’Hellas è una squadra che si sa difendere, ben attrezzata. Siamo molto contenti, portiamo a casa tre punti che servono per muovere la classifica».

Orsolini sul suo eurogoal contro l’Hellas Verona

«Mi mancava un po fare gol in campionato, penso che miglior risposta non poteva esserci. Soo contento, spero di continuare così perché stiamo lavorando tanto. Anche quando le cose non andavano bene abbiamo lavorato a testa bassa, siamo stati zitti, non abbiamo detto mai una parola fuori posto, abbiamo sofferto in silenzio e ingoiato il rospo. Ma questo è il calcio, anche un pò la metafora della vita: non bisogna mai mollare e ci si rialza tutti insieme da gruppo. Orgoglioso della prestazione di compagni, staff e mister: andiamo a casa stra contenti».

Il Bologna sta riagganciando il treno per l’Europa?

«Lo spero, ma guardiamo partita dopo partita e non ci poniamo limiti».

