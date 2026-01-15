Hellas Verona-Bologna (2-3), Castro: «Davanti vogliamo sempre dare tutto per la squadra»

Santiago Castro ha segnato il gol del momentaneo 1-3 alla fine del primo tempo di Hellas Verona – Bologna. Per l’argentino si tratta di un’altra solida prestazione, dopo l’assist fatto a Como. A segno anche questa sera , l’attaccante rossoblu si dimostra in un buon momento di forma. Ai microfoni di DAZN ha scelto il goal più bello della serata e ha spiegato il suo rapporto con Italiano.

Le parole di Castro dopo Hellas Verona – Bologna

Tre reti, una più bella dell’altra. A Santi è stato chiesto quale tra il suo e quello di Orsolini fosse stato più bello e lui aveva le idee chiare. Oltre a questo, con grande maturità l’argentino ha analizzato il lavoro che lui e i suoi compagni di reparto possono fare per la squadra, non solo muovendo il tabellino.

«Chi ha fatto il goal più bello tra me e Orso? Odgaard! Tutte e tre le reti sono belle. Come ho già detto una volta un goal è un goal, non conta se bellissimo o brutto. Conta perché può aiutare la squadra. Si può dare una mano in tanti modi; segnando, con un assist o lottando. Davanti vogliamo sempre dare tutto per la squadra perché sappiamo che possiamo essere importanti».

Italiano fa sempre affidamento su Castro. Da quando è arrivato al Bologna l’attaccante è cresciuto molto e questo è anche merito dell’attuale allenatore rossoblu. Il loro rapporto è molto importante per il giocatore che ha voglia di imparare e si mette sempre a disposizione.

«Voglio sempre imparare e ascoltare il mister. Lui vuole sempre il meglio per me e mi indica sempre le tattiche per dare una mano alla squadra. Abbiamo una bella relazione tra squadra e staff e stiamo vivendo un buon momento tra di noi. Ci parliamo sempre con tanto rispetto per migliorare e fare bene per la squadra».

Ora c’è poco tempo per riposare perché domenica alle 15 arriva la Fiorentina al Dall’Ara. Un’altra partita importante per muovere ancora la classifica e riavvicinarsi alle posizioni in lotta per le coppe europee e rimettersi in scia.

