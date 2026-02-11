Italiano post Bologna-Lazio (2-5 d.c.r.): «Dobbiamo pensare alle competizioni rimaste»

Il Bologna non difenderà il titolo conquistato un anno fa all’Olimpico: in finale di Coppa Italia ci va la Lazio dopo una partita non bella da ambo i lati, costellata d’errori e occasioni perse (qui potete trovare le nostre pagelle). Il Dall’Ara ancora una volta si rende preda facile per le avversarie, in questo caso coi laziali che pareggiano la rete di Castro dopo una manciata di minuti nel secondo tempo con Noslin e trascinano la gara alla lotteria del dischetto, vinta 4-1. Si chiude così la favola del Bologna d’Italiano campione in carica in Coppa Italia, si fanno largo i dubbi e le perplessità di una squadra che non sa più vincere, né in casa, né fuori.

Le parole di Italiano post Bologna-Lazio

Ecco il commento a caldo di mister Vincenzo Italiano al termine della gara. «Buona partita iniziale, dove abbiamo fatto vedere che ci tenevamo a indirizzarla bene. Abbiamo creato concedendo nulla. Il gol è arrivato dove si poteva mettere una pezza. Usciamo da una competizione alla quale tenevamo tantissimo, ma i rigori sono sempre pericolosi e i rigoristi del 90′ hanno sbagliato. A livello di prestazione siamo stati in crescita rispetto alle altre gare, ora abbandoniamo una competizione ma ne abbiamo altre due».

Come ripartire? «Domani in campo penseremo subito al Torino. Ripartire con strategia, avevamo voglia di far vedere alla gente quanto tenevamo a questa coppa. Davanti ai rigori non ho visto paura, alla fine sbaglia chi li calcia. Siamo usciti dopo una gran bella partita, con gente che ha giocato dando il massimo. Odgaard ha fatto una grande partita da mezzala. Ora il campionato dobbiamo reagire, poi abbiamo ancora una grande competizione in ballo che è l’Europa League».

Orsolini? «Non sta trovando mai la mattonella o la giocata decisiva col suo mancino che lo scorso anno ci ha dato tantissimo. A tratti oggi l’ho visto meglio, dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare bene e lui non deve abbattersi. Ogni singolo deve cercare di fare di più e trovare concretezza per far vincere le partite. Da qui al finale di stagione dobbiamo lavorare sulle piccole cose. Rowe? Era cotto dal Parma. Orsoresta un giocatore decisivo e lo sarà fino alla fine delle competizioni».

