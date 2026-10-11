Bologna FC
LIVE – Lecce-Bologna 0-1: perla di Orsolini per il vantaggio rossoblù
Seguite insieme a noi la cronaca testuale live del match del ‘Via del Mare’ tra Lecce e Bologna, sesta giornata di Serie A
Trasferta domenicale per il Bologna di Palladino che affronterà il Lecce in terra salentina, allo stadio ‘Via del Mare’. Subito importanti novità dalle formazioni annunciate: torna Orsolini dal primo minuto, Pessina titolare così come l’esordio assoluto per Matteo Darmian. Indisponibile Theate che ha ricevuto una forte contusione nella rifinitura di ieri.
Secondo tempo
59′ – Occasione gigantesca per il Bologna! Cambiaghi, imprendibile, vola sulla fascia sinistra e crossa in mezzo. Orsolini non riesce a trovare l’impatto con il pallone a 1 metro dalla porta difesa da Falcone.
57′ – Catena di sinistra ancora una volta perfetta: duettano Cambiaghi e Miranda con il secondo che calibra un cross teso per l’inserimento di Piccoli, anticipato da Siebert. Sul ribaltamento di fronte conclusione sballata di Esteban. Due minuti fa Helland ha dato il cambio ad Heggem, ammonito.
53′ – Pressione costante del Lecce che governa la manovra di gioco. Si fa rivedere il Bologna dalle parti di Falcone, non arrivando però a concludere l’azione iniziata sulla catena di sinistra.
49′ – Inizia in maniera contratta il Bologna questa seconda frazione di gioco. Occasione per i salentini, dopo una buona costruzione offensiva. I giallorossi non riescono a trovare la zampata decisiva all’interno dell’area di rigore.
Lecce-Bologna LIVE – Primo tempo
47′ – Finisce qui la prima frazione di gioco. Bologna in vantaggio sotto la pioggia di Lecce, grazie alla prodezza di Orsolini.
44′ – Prima ammonizione anche per i rossoblù. Cartellino sventolato ai danni di Heggem, reo di aver fermato fallosamente Coulibaly in ripartenza.
39′ – Bologna ancora pericoloso! Un’altra iniziativa di Cambiaghi sulla fascia sinistra che scarica il pallone all’accorrente Miranda. Botta secca e precisa del mancino spagnolo che trova una grandissima risposta in corner di Falcone. Tre minuti prima, Ngom ha rilevato l’infortunato Ilic.
34′ – I rossoblù tengono il pallino del gioco, uscendo bene dalla retroguardia difensiva con tocchi di prima per arrivare ai riferimenti offensivi.
26′ – Lecce tramortito dal vantaggio rossoblù. I giallorossi conquistano due calci d’angolo consecutivi, senza rendersi pericolosi. Il pubblico di casa inizia a spingere la propria squadra. Sul ribaltamento di fronte conclusione potente ma centrale di Zortea, bloccata da Falcone.
17′ – VANTAGGIO BOLOGNA! ORSOLINI TRAFIGGE L’INCOLPEVOLE FALCONE CON UNA GIRATA DA APPLAUSI. Semirovesciata d’autore sul cross al bacio di Cambiaghi.
14′ – Potenziale occasione per il Bologna. Filtrante di Zortea per Orsolini che punta e salta il diretto marcatore, crossando in mezzo la palla: Piccoli bisticcia con la sfera di gioco da buona posizione.
10′ – Il primo cartellino giallo del match spetta a Ilic: il centrocampista serbo interviene in ritardo su Pobega, interrompendo un buono sviluppo di manovra da parte dei rossoblù.
7′ – Ottima vivacità in campo in queste prime battute iniziali. I rossoblù spingono sull’acceleratore, mentre il Lecce cerca di ripartire sfruttando velocità e fisicità.
2′ – Subito pimpante il Bologna! Grande traccia offensiva su cui si avventa Cambiaghi che vicino alla porta spara alto! Prima occasione del match.
1′ – FISCHIO D’INIZIO! Pairetto dà il via al match. È cominciata la partita del ‘Via del Mare’.
Le formazioni ufficiali
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Lassana Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Esteban, Fatah. All. Eusebio Di Francesco.
BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina; Casale, Heggem, Darmian; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Orsolini, Cambiaghi; Piccoli. All. Raffaele Palladino.
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