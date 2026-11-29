Il Bologna di Raffaele Palladino sembra aver trovato un undici titolare di riferimento, ma dietro ai protagonisti c’è una situazione che merita attenzione. Le seconde linee faticano a trovare spazio e diversi giocatori sono rimasti ai margini delle rotazioni rossoblù.

Un problema che potrebbe diventare significativo con l’aumentare degli impegni tra campionato e coppe, soprattutto se gli indisponibili dovessero tornare a condizionare le scelte dell’allenatore.

Bologna, pochi giocatori nelle rotazioni di Palladino

I numeri delle prime otto partite della gestione Palladino raccontano una tendenza precisa: soltanto undici giocatori hanno superato quota 400 minuti, mentre diversi elementi della rosa non sono riusciti a raggiungere nemmeno i 200. Un dato che evidenzia come il tecnico abbia individuato un gruppo ristretto di cui fidarsi, affidandosi con continuità agli stessi interpreti.

Avere una formazione titolare consolidata rappresenta sicuramente un vantaggio, soprattutto quando si cerca continuità nei risultati e nell’identità di gioco. Il problema nasce quando le alternative non riescono a garantire lo stesso rendimento o non vengono considerate pronte per entrare stabilmente nelle rotazioni.

I minutaggi delle seconde linee rossoblù

Le statistiche complessive della Serie A 2026/27, dopo 13 giornate, permettono di fotografare la situazione dei giocatori che hanno trovato meno spazio. I dati comprendono entrambe le gestioni tecniche, quella di Tedesco e quella di Palladino.

Giocatore Presenze Minuti Alhassane 7 353 Helland 7 342 Orsolini 7 301 Holm 5 279 Mbangula 8 261 Vitík 6 183 Pessina 2 180 El Azzouzi 3 123 Amondarain 6 122 Moro 5 106 Dovbyk 5 105 Enem 3 96 Libra 4 94 De Silvestri 1 32

Moro e Dovbyk, i casi più emblematici

Tra i giocatori che hanno trovato meno spazio ci sono soprattutto il centrocampista croato e l’attaccante ucraino. Moro è progressivamente scivolato indietro nelle gerarchie, nonostante in alcune circostanze avrebbe potuto rappresentare un’alternativa per far rifiatare Ferguson e Pobega.

Nelle prime otto partite di Palladino ha raccolto appena 27 minuti, distribuiti in due spezzoni contro Torino e Inter. Successivamente è rimasto in panchina contro Lecce, Cagliari, Milan, Monza, Parma e Udinese, senza riuscire a trovare spazio.

Anche Dovbyk non è riuscito a ritagliarsi un ruolo significativo. L’attaccante ucraino, arrivato in prestito dalla Roma, ha collezionato appena sette minuti nelle ultime cinque uscite. Una situazione che testimonia le difficoltà del reparto offensivo e la fiducia limitata concessa dal tecnico ad alcune delle alternative a disposizione.

Il problema delle rotazioni

La gestione delle seconde linee rappresenta uno degli aspetti da monitorare nel percorso del Bologna. Palladino ha trovato un gruppo capace di garantire risultati e continuità, ma la distanza tra i titolari e il resto della rosa rischia di diventare un problema nel corso della stagione.

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