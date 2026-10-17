Bologna-Inter, nel segno dei successi rossoblù

7 giugno 1964: la data dell’ultimo scudetto vinto dal Bologna, nello spareggio giocato allo stadio Olimpico di Roma. Di fronte ai rossoblù, proprio l’Inter di Helenio Herrera che al termine di quell’annata vinse la Coppa dei Campioni. Una storia, quella tra le due squadre, fatta di corsi e ricorsi storici. Non finisce qui: nei tempi recenti, il Bologna è probabilmente la squadra che più ha messo in difficoltà i neroazzurri, diventandone la bestia nera. Gli scudetti scivolati via sotto il segno del duo Arnautovic-Sansone e quello precluso dalla catapulta di Orsolini raccontano qualcosa, ma non tutto. Chiedere a Simone Inzaghi e ai tanti neroazzurri ancora presenti in rosa.

Bologna: la bestia nera dei neroazzurri di Milano

L’ultima volta che il Bologna ha festeggiato un successo contro l’Inter era il 19 dicembre 2025: a Riyad ci si giocava l’accesso alla finale della Supercoppa Italiana. La partita, che segnava anche l’esordio assoluto per i rossoblù nella competizione, si decise ai calci di rigore, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. A Thuram rispose Orsolini, mentre Immobile trasformò il rigore decisivo che proiettò il Bologna in finale contro il Napoli. E riavvolgendo il nastro, così come ne scrive Giovanni Poggi nell’edizione odierna de il Resto del Carlino, si riportano a galla episodi e partite finite nel dimenticatoio, ma non per questo meno emozionanti di altre più vicine a noi. Il pasticcio del duo Domoraud-Ferron nel novembre del 1999, spianò la strada al terzo gol di Signori dopo la doppietta siglata da Kennet Andersson, di fronte alla coppia (eccezionale) formata da Ronaldo e Baggio. Pochi mesi prima, il Bologna sconfisse l’Inter nello spareggio di Coppa Uefa: 1-2 a Milano e 2-1 al Dall’Ara in favore dei rossoblù. La gioia incontenibile di Carletto Mazzone e di una città intera che si riversò a festeggiare in campo per l’Europa riconquistata.

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