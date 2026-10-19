Un obiettivo dalla Premier e l’ora di Dovbyk: Bologna, le notizie di oggi 19 ottobre

Anche a Casteldebole è iniziata una nuova settimana, ricca di spunti da analizzare dopo la sconfitta contro l’Inter. L’obiettivo è uno: tornare alla vittoria contro il Cagliari. Eppure oggi si è mosso molto soprattutto il calciomercato, sia in entrata sia in uscita. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema, ecco il recap delle notizie di oggi sul Bologna FC.

Bologna, Piccoli si ferma: per Dovbyk è arrivata l’ora della verità?

Lo stop di Piccoli rischia di complicare i piani offensivi di Palladino, ma potrebbe trasformarsi in un’occasione decisiva per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, arrivato sotto le Due Torri con grandi aspettative, è ora chiamato a dimostrare il proprio valore e a ritrovare continuità dopo un periodo condizionato dai problemi fisici.

Per lo staff diventa fondamentale capire su quali risorse poter contare e come ridisegnare il reparto offensivo. Riuscirà l’ex Roma a sfruttare questa opportunità per rilanciarsi e conquistare un ruolo da protagonista? Scopri perché l’assenza di Piccoli potrebbe cambiare le gerarchie dell’attacco rossoblù.

La Juve punta Raimondo

Il giovane Raimondo, cresciuto nel vivaio felsineo e oggi protagonista con la maglia del Frosinone, sta dimostrando di poter lasciare il segno anche in Serie A. I suoi gol e la crescita mostrata in questo avvio di stagione non sono passati inosservati, attirando l’interesse di una big come la Juventus.

A Casteldebole, intanto, il rendimento del classe 2004 riaccende le riflessioni sul suo futuro: puntare su di lui o valutare eventuali offerte? Tra ambizioni personali, strategie societarie e sirene bianconere, la partita è appena iniziata. Scopri perché Raimondo è finito nel mirino della Juventus e quali scenari si aprono per il Bologna.

Calciomercato, il Bologna punta un portiere di Premier

Le difficoltà tra i pali stanno spingendo la dirigenza a valutare possibili rinforzi in vista della sessione invernale. Sul tavolo, su tutti c’è un profilo che conosce già il calcio italiano e che potrebbe ritrovare Raffaele Palladino, sua vecchia conoscenza all’inizio della carriera.

A rendere la pista interessante è anche la situazione attuale del portiere, che in Inghilterra fatica a trovare spazio. Ma quanto costerebbe l’operazione tra prestito, ingaggio e possibile riscatto? Scopri i numeri della trattativa e gli ostacoli economici che il Bologna dovrebbe superare per provare a chiudere l’affare.

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