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Un obiettivo dalla Premier e l’ora di Dovbyk: Bologna, le notizie di oggi 19 ottobre

Tutte le notizie rossoblu di oggi

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15 secondi fa

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Artem Dovbyk in Bologna vs Lazio (@Damiano Fiorentini)
Artem Dovbyk in Bologna vs Lazio (@Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)
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Anche a Casteldebole è iniziata una nuova settimana, ricca di spunti da analizzare dopo la sconfitta contro l’Inter. L’obiettivo è uno: tornare alla vittoria contro il Cagliari. Eppure oggi si è mosso molto soprattutto il calciomercato, sia in entrata sia in uscita. Vi siete persi qualcosa? Nessun problema, ecco il recap delle notizie di oggi sul Bologna FC.

Per approfondire:

Bologna, Piccoli si ferma: per Dovbyk è arrivata l’ora della verità?

Lo stop di Piccoli rischia di complicare i piani offensivi di Palladino, ma potrebbe trasformarsi in un’occasione decisiva per Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, arrivato sotto le Due Torri con grandi aspettative, è ora chiamato a dimostrare il proprio valore e a ritrovare continuità dopo un periodo condizionato dai problemi fisici.

Per lo staff diventa fondamentale capire su quali risorse poter contare e come ridisegnare il reparto offensivo. Riuscirà l’ex Roma a sfruttare questa opportunità per rilanciarsi e conquistare un ruolo da protagonista? Scopri perché l’assenza di Piccoli potrebbe cambiare le gerarchie dell’attacco rossoblù.

La Juve punta Raimondo

Il giovane Raimondo, cresciuto nel vivaio felsineo e oggi protagonista con la maglia del Frosinone, sta dimostrando di poter lasciare il segno anche in Serie A. I suoi gol e la crescita mostrata in questo avvio di stagione non sono passati inosservati, attirando l’interesse di una big come la Juventus.

Antonio Raimondo al Frosinone - Calciomercato Bologna

Antonio Raimondo (© 1000 Cuori Rossoblù)

A Casteldebole, intanto, il rendimento del classe 2004 riaccende le riflessioni sul suo futuro: puntare su di lui o valutare eventuali offerte? Tra ambizioni personali, strategie societarie e sirene bianconere, la partita è appena iniziata. Scopri perché Raimondo è finito nel mirino della Juventus e quali scenari si aprono per il Bologna.

Calciomercato, il Bologna punta un portiere di Premier

Le difficoltà tra i pali stanno spingendo la dirigenza a valutare possibili rinforzi in vista della sessione invernale. Sul tavolo, su tutti c’è un profilo che conosce già il calcio italiano e che potrebbe ritrovare Raffaele Palladino, sua vecchia conoscenza all’inizio della carriera.

A rendere la pista interessante è anche la situazione attuale del portiere, che in Inghilterra fatica a trovare spazio. Ma quanto costerebbe l’operazione tra prestito, ingaggio e possibile riscatto? Scopri i numeri della trattativa e gli ostacoli economici che il Bologna dovrebbe superare per provare a chiudere l’affare.

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