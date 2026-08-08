Bologna, oggi l’amichevole contro il Pisa: Dovbyk scalda i motori

Questo pomeriggio, alle ore 17, Domenico Tedesco e i rossoblù affronteranno il Pisa in amichevole. La partita si disputerà rigorosamente a porte chiuse e non sarà trasmessa sulle piattaforme di streaming. Un test importante per il tecnico rossoblù, che potrà mettere alla prova la squadra e, soprattutto, i nuovi arrivati. Tra questi ci sarà Artem Dovbyk, il grande osservato speciale della sfida di oggi.

Dovbyk, l’erede di Castro al centro del nuovo Bologna

L’attaccante ucraino, primo giocatore della sua nazionalità nella storia del Bologna, è sbarcato sotto le Due Torri in seguito alla partenza di Santiago Castro. Dovbyk è dunque chiamato a raccogliere l’eredità dell’argentino e a diventare il nuovo riferimento offensivo della squadra.

Come riportato questa mattina da Dario Cervellati sul Corriere dello Sport-Stadio, l’ucraino sarà infatti il punto di riferimento attorno al quale Tedesco costruirà il nuovo Bologna.

Per Dovbyk, dunque, quella di oggi rappresenterà una prima occasione importante per iniziare a prendere confidenza con i meccanismi offensivi del nuovo allenatore e con i suoi compagni.

Bologna-Pisa durerà 150 minuti

L’amichevole contro il Pisa avrà una durata di 150 minuti e sarà divisa in due tempi da 75. Domenico Tedesco avrà così la possibilità di distribuire il minutaggio tra tutti i giocatori della rosa e proseguire il lavoro di preparazione in vista dell’inizio del campionato.

Nella doppia amichevole della scorsa settimana contro il Cambuur, Dovbyk non era invece sceso in campo. L’ucraino aveva bisogno di ritrovare la migliore condizione fisica e lo staff tecnico aveva preferito lasciarlo lavorare in allenamento, evitando di forzarlo in una gara che avrebbe potuto metterlo in difficoltà.

Tedesco punta sugli attaccanti: Dovbyk sarà fondamentale

La sfida contro il Cambuur ha però già offerto un’indicazione significativa sul nuovo Bologna di Tedesco. A trovare la via del gol sono stati infatti soltanto gli uomini dei due tridenti offensivi schierati dal tecnico.

Nel primo tempo sono andati a segno Jens Odgaard, impiegato come centravanti, e Nicolò Cambiaghi; mentre nella seconda frazione hanno trovato la rete Thijs Dallinga e Benjamin Dominguez.

Un dato che può essere letto anche alla luce delle idee tattiche di Tedesco. Nel suo sistema di gioco, gli attaccanti tornano infatti a essere lo sbocco naturale della manovra, costruita per arrivare in area attraverso il gioco e la combinazione tra i diversi interpreti, più che affidarsi esclusivamente alle iniziative dei singoli esterni.

L’ucraino dovrà entrare subito nei meccanismi di Tedesco

In questo contesto, Dovbyk sarà un elemento fondamentale. L’ucraino dovrà assimilare rapidamente i concetti di gioco del nuovo allenatore e diventare il punto di riferimento offensivo della squadra.

Non gli verrà chiesto soltanto di occupare l’area di rigore e finalizzare la manovra. Dovbyk dovrà anche essere in grado di dialogare con i compagni, offrire una soluzione tra le linee e attaccare l’area con i tempi giusti.

La sfida contro il Pisa potrebbe quindi rappresentare il primo vero passo dell’attaccante ucraino all’interno del nuovo Bologna. Dopo il lavoro svolto per ritrovare la condizione, Tedesco potrà finalmente iniziare a valutarlo sul campo.

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