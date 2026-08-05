Calciomercato Bologna – I rossoblù ci riproveranno per Juan Rodriguez, dopo la prima offerta rifiutata

Una notizia emersa nelle ultime ore firmata da Nicolò Schira su Tuttosport, ma uscita già in precedenza sulla Gazzetta dello Sport, certifica l’insistenza dei rossoblù per un difensore del Cagliari. Juan Rodriguez piace – e tanto – alla dirigenza bolognese. In questa sessione di calciomercato il Bologna aveva già formulato un’offerta di 8 milioni di euro, respinta però dai sardi.

Gli emissari felsinei hanno seguito durante la stagione l’evoluzione del difensore centrale uruguaiano classe 2005. A marzo, Sartori era stato avvistato allo stadio ‘Tardini’ di Parma, per seguire la partita che metteva di fronte i ducali e il Cagliari. La precedente offerta recapitata al club sardo (e rifiutata) ci riconduce all’inizio del calciomercato, e più precisamente agli inizi di luglio. Nel frattempo, il Bologna sembra poter stringere per Fedde Leysen, mentre la situazione Lucumì tiene banco. Il difensore colombiano attende la Juventus che potrebbe muoversi nelle prossime ore.

Calciomercato Bologna – Una nuova offerta per Rodriguez?

Rifacendoci a quanto segnalato all’inizio dell’articolo, il Bologna proverà ad aumentare l’offerta per Juan Rodriguez. Il centrale uruguaiano nella stagione 2025-2026 ha messo insieme 18 presenze con la maglia del Cagliari. Diciassette le apparizioni in Serie A, per un totale di 1.314′ minuti di gioco, impreziosite da una rete.

Il Bologna, oltre alla partenza abbastanza certa di Lucumì, proverà a sbrogliare le situazioni legate a Casale e Ilic, che potrebbero lasciare il club. Sul difensore serbo c’è il forte interesse del Cesena, squadra che milita in Serie B. A quel punto Di Vaio e Sartori proverebbero ad alzare l’offerta per acquistare Juan Rodriguez.

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