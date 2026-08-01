Bologna, oggi doppia amichevole contro il Cambuur: primo test per Amondarain

Alle ore 11 e 17:30 di oggi, il Bologna affronterà una doppia amichevole contro il Cambuur, formazione di Eredivisie. Due test importanti in cui Domenico Tedesco metterà alla prova i rossoblù, soprattutto i nuovi acquisti. È il caso di Mikel Amondarain, l’argentino classe 2005 acquistato dall’Estudiantes, che la prossima stagione vestirà la maglia numero 8.

Bologna, occhi puntati sul debutto di Mikel Amondarain

Come riportato quest’oggi da Dario Cervellati su Corriere dello Sport-Stadio, il centrocampista è pronto a fare il suo debutto al Niccolò Galli prima di rientrare la prossima settimana in Argentina. Amondarain infatti, deve completare le pratiche necessarie all’ottenimento del visto.

Le aspettative sul giocatore sono molto alte e lo stesso Amondarain freme dalla voglia di mettersi in gioco. «Qui a Bologna sono tutti molto gentili – ha detto l’argentino nel video di presentazione fatto dal Bologna – È un ambiente familiare che mi ha conquistato subito per questo l’ho scelto. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi, ho tanto entusiasmo e voglia di fare».

Non prenderà invece parte all’amichevole di oggi Artem Dovbyk. L’ucraino infatti, deve ancora raggiungere la condizione migliore e lo staff di Tedesco lo farà entrare gradualmente nei prossimi test.

Il Cambuur un banco di prova per dare continuità al lavoro svolto

Le due gare contro il Cambuur permetteranno a Tedesco di distribuire il minutaggio sull’intera rosa. L’obiettivo è mettere minuti nelle gambe, oltre che a consolidare le tattiche provate durante gli allenamenti e verificare se i rossoblù abbiano assimilato i principi di gioco del nuovo tecnico.

Il Cambuur si presenta a Casteldebole dopo la sconfitta per 2-1 rimeditata nell’amichevole control il Volos, squadra di Super League greca. Nella squadra olandese è andato a segno il centrocampista classe 1999 Nicky Souren, nato a Rotterdam e originario del Curacao.

La formazione olandese proporrà un calcio propositivo e dinamico e per i rossoblù sarà un banco di prova utile a dare continuità al lavoro svolto nelle ultime settimane.

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