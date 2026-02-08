Bologna-Parma 0-1: Ordonez gela il Dall’Ara al 95′. È notte fonda

Il Derby dell’Emilia si trasforma in un incubo per il Bologna. Al Dall’Ara passa il Parma grazie a una rete di Ordonez al 95′, quando il pareggio sembrava scritto. Una partita stregata per i rossoblù, rimasti in dieci dopo soli 22 minuti per l’ingenua espulsione di Pobega (fallo rivisto al VAR).

Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Italiano ha resistito, salvata dal VAR sul gol annullato ai crociati per autorete di Castro. L’espulsione di Troilo ha ristabilito la parità numerica. Bologna sfortunato nel finale con il palo colpito da Orsolini all’89’. Poi, in pieno recupero, la doccia fredda che condanna il Bologna a una crisi che sembra sempre di più un incubo

A fine partita la squadra è andata sotto la Curva Bulgarelli, che ha risposto incoraggiando i giocatori. La città non molla i suoi colori.

La cronaca live di Bologna-Parma

Secondo tempo

90’+8 – Finisce al Dall’Ara. Il Bologna cade contro il Parma in casa. Festeggiano i crociati, mentre la crisi rossoblù sembra non avere fine.

90’+7 – A tempo scaduto Orsolini calcia in acrobazia, Corvi si supera e para.

90’+6 – I ragazzi di Italiano provano a mettere in difficoltà il Parma: cross di Zortea che pesca un giocatore ospite, Corvi si salva.

90’+5 – Goal del Parma. Beffa a due dalla fine, ha segnato Ordonez con un destro dal limite che ha sorpreso Lucumi e Skorupski. Lo stadio è ammutolito.

90’+3 – I rossoblù cercano la via del goal da sinistra: Cambiaghi, Ferguson, Miranda dialogano, poi lo spagnolo trova Castro, che di testa mette alto.

90’+1 – Sette minuti di recupero

89′ – Palo per il Bologna! Miranda ha pescato con un cross Orsolini, che in acrobazia ha centrato il legno a Corvi battuto.

87′ – Esce Bernardeschi tra una cascata di applausi, al suo posto Orsolini. Esce anche Rowe, entra Cambiaghi.

86′ – Per il Parma entrano Carboni e Nicolussi per Bernabè e Keita.

85′ – Si preparano Cambiaghi e Orsolini.

83′ – Il Bologna ha cercato spazi con Bernardeschi, senza riuscire a trovare la conclusione. Il numero 10 rossoblù è comunque il più ispirato.

82′ – Viene finalmente battuta la punizione per il Bologna: va Bernardeschi, il suo sinistro esce di un metro.

79′ – Espulso Troilo per una gomitata su Castro. Il giocatore del Parma tarda la sua uscita dal campo per proteste. Il Dall’Ara è una bolgia.

78′ – Per il Parma esce Sorensen, entra Ordonez

75′ – Il Bologna prova subito a rifarsi rendendosi pericoloso dalle parti di Corvi, senza successo.

73′ – Annullata la rete per fuorigioco di Pellegrino, che ha influito sull’azione

69′ – Goal del Parma. Autogoal di Castro su una punizione dalla destra. Check in corso per possibile fuorigioco di Pellegrino.

67′ – Problema muscolare per Lykogiannis, che esce. Entra Miranda.

63′ – Il Parma manovra da sinistra, Strefezza passa a Keita che dialoga con Bernabè, ma la retroguardia di casa chiude tutti i varchi.

60′ – Ammonito Troilo per una sbracciata alla nuca a Castro. Simile dinamica del fallo di Britschgi su Dallinga nel primo tempo, sanzione diversa.

57′ – Italiano decide di dare spazio a Castro. Richiamato in panchina un acciaccato Dallinga.

54′ – Per il Parma esce Oristanio per Strefezza. Dallinga rientra in campo.

53′ – A terra Dallinga per un fallo nell’area di Skorupski. L’olandese viene soccorso dallo staff medico del Bologna.

49′ – Giallo per Bristchgi per fallo su Rowe.

46′ – Subito cambio per il Bologna: esce Joao Mario, entra Zortea.

Primo tempo

45′ + 5 – Fine primo tempo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0. Fischi assordanti all’uscita di Collu.

45′ + 4 – Punizione dalla trequarti per il Parma per un fallo su Keita. Bernabè cerca Pellegrino che di testa fa sponda, ma la palla non arriva a destinazione.

45′ + 3 – Heggem rischia di fare il patatrac perdendo palla al limite dell’area dopo un duello con Oristanio: la retroguardia rossoblù rimedia.

45′ + 2 – Il Parma manovra, servito Valeri che passa a Britschgi, lo svizzero cade in area accusando un tocco di Joao Mario, che non c’è stato. Per Collu è rimessa dal fondo.

45′ + 1 – Quattro minuti di recupero.

44′ – Rowe da sinistra inventa, ma non riesce a fornire alcun assist in area. L’inglese è abile tecnicamente, ma ancora non ha nelle sue corde la giocata giusta per i compagni.

43′ – Al momento la partita non offre grandi fiammate. Il Bologna non riesce a trovare spazi e il Parma sta giocando d’attesa, puntando su fulminee ripartenze.

34′ – Il Dall’Ara rumoreggia dopo la sbracciata alla nuca di Britshgi su Dallinga. Nessun cartellino per il classe 2006 in maglia bianca.

33′ – Il Bologna inizia a dare segnali di ripresa, tornando a spostare il proprio baricentro nella metà campo ospite.

26′ – È inutile dire che la partita ora sia cambiata. Il Parma spinge, soprattutto dalla propria sinistra, mentre il Bologna si deve riorganizzare.

23′ – Sul seguente calcio di punizione, la palla sfiora di poco il palo alla sinistra di Skorupski. Confusione al Dall’Ara per una possibile violazione ravvisata da Collu, che poi ha concesso la rimessa dal fondo per il Bologna.

22′ – Espulso Pobega! Il giallo è diventato rosso dopo la revisione del VAR e la decisione di Collu: è stata notata una pedata con i tacchetti al polpaccio del giocatore crociato. Ingenuo, ancora una volta, Pobega. Con il VAR questi falli vengono visti.

18′ – Fallo di Pobega su Keita. Per Collu è giallo, anche se il tocco del centrocampista rossoblù non sembra essere così pesante, a una prima analisi.

12′ – Un anticipo difensivo mette in moto il Bologna, Bernardeschi serve Freuler dentro l’area: lo svizzero impiega troppo a calciare e la sua conclusione viene contrastata sporca.

8′ – Ci prova Lucumi dalla distanza, il suo tentativo termina sopra la traversa.

5′ – Punizione dai 20 metri per il Bologna. Lykogiannis calcia alto.

3′ – È a terra Pellegrino per uno scontro aereo con Pobega a centrocampo. Il 9 del Parma ha accusato un colpo alla testa, ma dopo essere stato soccorso si è rialzato ed è nelle condizioni di continuare.

1′ – È iniziata Bologna-Parma! Calcio d’inizio dei rossoblù.

11:55 – L’undici di Cuesta

Ecco la formazione decisa dal tecnico del Parma

11:50 – La formazione del Bologna: Joao Mario e Berna dal primo minuto

Italiano ha scelto i suoi undici: Skorupski; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Dallinga.

Il tabellino del Derby

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (46′ Zortea), Heggem, Lucumì, Lykogiannis (68′ Miranda); Freuler, Pobega; Bernardeschi (87′ Orsolini), Ferguson, Rowe (87′ Cambiaghi); Dallinga (57′ Castro). All.: Italiano. A disp.: Pessina, Ravaglia, Helland, Casale, Vitik, Moro, Sohm, Dominguez, Odgaard.

Parma (4-4-1-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Britschgi, Bernabè (86′ Carboni), Keita (86′ Nicolussi Caviglia), Sorensen (78′ Ordonez); Oristanio (54′ Strefezza); Pellegrino. All.: Cuesta. A disp.: Casentini, Rinaldi, Drobnic, Cremaschi, Elphege, Ondrejka, Mikolajewski.

Reti: 95′ Ordonez (P).

Ammoniti: Britschgi, Troilo (P).

Espulsi: 22′ Pobega (B), 79′ Troilo (P).

Arbitro: Collu di Cagliari

