L’uomo del giovedì – Jonathan Rowe

La prima volta arriva per tutti, dicono. La sua sembrava poter essere prima, in più di un’occasione. Forse, però, è arrivata al momento giusto. In un momento in cui il Bologna era in difficoltà ecco la sua zampata, più che decisiva per rimettere in senso una gara partita male e che poteva essere una trappola pericolosa. Ieri, in Bologna-Parma, Jonathan Rowe ha trovato il suo primo gol con la maglia Rossoblù, un gol utile per la momentanea parità, trasformata in vittoria da Santiago Castro. Che questo sia solo l’inizio per l’esterno inglese: il Bologna ha bisogno anche dei suoi colpi.

Jonathan Rowe, la prima volta non si scorda mai

Cercato e ricercato. Un gol che però, per Jonathan Rowe sembrava non arrivare mai. Un po’ come nella prima stagione del suo predecessore in quel ruolo e con quella maglia, Dan Ndoye. E, proprio come lo svizzero, anche l’esterno inglese si sblocca per la prima volta con il Bologna in Coppa Italia, negli ottavi di finale contro il Parma. Un segno del destino? Speriamo, diciamo noi. E forse, lo spera anche lui.

Appena tornato da un infortunio muscolare arrivato nel suo miglior momento da quanto è sbarcato a Bologna. Un momento nel quale stava mostrando quali potessero essere i suoi colpi. Un momento in cui si stava dimostrando il perché i Rossoblù hanno puntato su di lui quest’estate. Come nelle migliori storie, però, probabilmente la prima volta in gol con Bologna di Jonathan Rowe è arrivata al momento giusto: quando la squadra ne necessitava, in mezzo alla difficoltà. E questa prima volta il ragazzo difficilmente la dimenticherà.

Batti un altro colpo Jonathan

Questo, ora, è quello che gli si chiede. Perché, come tutti gli attaccanti – seppur esterno – è la scintilla giusta quella che probabilmente serve per accendere il fuoco. E il fuoco di Jonathan Rowe è quello che serve a questo Bologna per scollarsi di dosso il torpore di questa settimana. Il suo, come quello di un Ciro Immobile tornato in campo e voglioso di dare il proprio contributo. Ma soprattutto per il numero 11, in un ruolo nel quale ha la possibilità di accendere la luce della squadra, la fiducia dopo questo gol potrebbe fare tutta la differenza del mondo. La parola fondamentale, ora, è solo una: continuità. Di prestazione, in primis. E magari anche di gol: quelli sono sempre graditi. Jonathan, aspettiamo il tuo secondo colpo adesso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook