Il Bologna scalda i motori per la maxi amichevole contro il Pisa. Sarà l’ultimo test casalingo per la formazione di Domenico Tedesco e dovrà vedersela con Paolo Bianco. Il tecnico non ha fatto in tempo a riportare il Monza in Serie A che a giugno ha subito divorziato dai brianzoli per tentare una nuova scalata nella massima serie con il Pisa, fresco di retrocessione.

Ultima amichevole estiva per la formazione toscana, che il 17 agosto debutterà in Coppa Italia contro l’Empoli. Poi toccherà al Padova per la prima di campionato.

Bologna-Pisa, come gioca la squadra di Paolo Bianco?

Nelle prime uscite stagionali, in attesa del debutto in competizioni ufficiali, Paolo Bianco ha accantonato qualsiasi variante tattica che prevedesse la difesa a tre. Il nuovo tecnico ha invece adottato un’impostazione costruita su quattro difensori e una batteria offensiva basata su un centravanti e due esterni d’attacco capaci di puntare l’uomo e raggiungere la superiorità numerica.

Un modulo utilizzato dal Pisa per anni, dal 2018 al 2024, prima dell’arrivo di Pippo Inzaghi. La stagione 2024/25 è infatti l’eccezione che conferma la regola. Nell’anno della promozione, la squadra ha disputato tutte e 38 le partite con la difesa a tre, senza mai derogare da questa impostazione.

Calciomercato, occhi su Bozhinov e Aebischer

Tra i nomi da tenere sott’occhio questo pomeriggio c’è Rosen Bozhinov, difensore centrale classe 2005 da tempo gradito dal Bologna. Il giovane è diventato un calciatore del Pisa lo scorso gennaio: un’operazione da circa 6 milioni di euro, tra i più alti investimenti nella storia recente del club.

La sessione estiva di calciomercato vale per tutti, anche per Michel Aebischer. Il futuro dello svizzero, infatti, è uno dei nodi principali del mercato nerazzurro. Piace a Mainz, Colonia e Union Berlino: il Pisa starebbe trattando, ma non vorrebbe scendere sotto i 4 milioni di euro per lasciarlo partire.

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