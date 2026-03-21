Primavera, Bologna-Frosinone 3-1: i rossoblù ribaltano la partita in cinque minuti

Il Bologna Primavera batte il Frosinone per 3-1 al termine di una partita dai due volti. Dopo un primo tempo bloccato e con poche occasioni, la gara cambia completamente nella ripresa, quando arrivano tutti i gol: il Bologna riesce a sfruttare meglio le occasioni create e a indirizzare la partita che si era complicata dopo il gol di Colley, portando a casa il successo.

Primo tempo – Poche emozioni tra Bologna e Frosinone

Prima frazione con poche emozioni tra la Primavera del Bologna e quella del Frosinone, soprattutto nei primi venti minuti, in cui le due squadre faticano a costruire occasioni pericolose e il ritmo resta piuttosto basso.

La prima vera conclusione nello specchio arriva al 17′, quando Negri prova a impensierire la difesa avversaria, ma Minicangeli blocca senza difficoltà. Qualche minuto più tardi, sugli sviluppi di un calcio di punizione, è Cichero a tentare il colpo di testa, che termina però di poco a lato.

Nel finale di tempo cresce il Frosinone, che al 42′ sfiora il vantaggio con Colley: il suo tiro dalla distanza costringe Gnudi a un grande intervento, decisivo per mantenere il risultato in equilibrio.

Un minuto più tardi è invece il Bologna ad andare vicinissimo al gol: al 44′ Negri colpisce la traversa, chiudendo una prima frazione povera di occasioni ma con un paio di squilli nel finale.

Secondo tempo – Il Bologna la ribalta

La ripresa si apre con un’altra occasione per il Frosinone Primavera: al 55’ Cichero calcia verso la porta trovando ancora una volta la risposta di Gnudi, decisivo con un’ottima parata. Al 60’ è invece Grosso a provarci, ma la sua conclusione termina alta.

Il Bologna Primavera risponde al Frosinone al 68’ con una punizione di Lo Monaco, che esce di poco a lato. Ma al 76’ arriva il vantaggio del Frosinone con Colley, che trova il gol con un mancino potente sotto la traversa.

La reazione del Bologna non tarda ad arrivare e al 80’ i rossoblù trovano il pareggio con Tomasevic, bravo a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Bologna prende fiducia e continua a spingere, trovando il gol del vantaggio all’85’: è N’Diaye a firmare il 2-1 con una splendida conclusione dalla distanza.

Nel finale i rossoblù chiudono definitivamente la gara: al 92’ è ancora Lo Monaco a trovare la rete che vale il 3-1, mettendo il sigillo sulla vittoria.

Il tabellino

Marcatori: 76′ Colley (F), 80′ Tomasevic (B), 85′ N’Diaye (B), 92′ Lo Monaco (B)

Bologna: Gnudi; Nesi; Tomasevic; Papazov (77′ Ferrari); Negri (77′ Rossitto); Libra; Nordvall (58′ Anastasio); Baroncioni; N’Diaye; Toroc (58′ Lo Monaco); Castaldo (74′ Ravaglioli). Allenatore: Morrone

Frosinone: Minicangeli; Luchetti; Pelosi; Zorzetto; Befani; Ndow (88′ Schietroma); Toci; De Filippis (46′ Molignano); Grosso; Cichero (69′ Mboumbou); Colley. Allenatore: Cinelli

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook