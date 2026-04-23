Bologna-Roma, da Bernardeschi a… Orsolini: è l’ora di riprendersi la fascia destra

La stagione è iniziata – non nel migliore dei modi – contro la Roma e potrebbe svoltare al ritorno per Riccardo Orsolini. L’esterno rossoblù ha subito una leggera flessione nelle ultime settimane, finendo per scivolare in basso nelle gerarchie di Vincenzo Italiano e favorendo l’ascesa di Federico Bernardeschi. Attualmente, però, è ai box per una lesione del muscolo iliaco destro, e non è certo che riesca a rientrare prima della fine della stagione.

Contro la Roma, dunque, tornerà Orsolini sulla fascia destra, deciso a riconquistare la fiducia del suo allenatore a suon di gol e assist. Gli obiettivi stagionali sono praticamente sfumati, ma il classe 1997 ha cinque giornate per tornare sui suoi standard. Se agli ottavi di Europa League ci ha pensato Bernardeschi a trascinare la squadra, sabato 25 aprile al Dall’Ara potrebbe essere l’ora dell’Orso.

Titolarità

Per Italiano sarà come un ritorno al passato. Il prossimo sarà il quarto appuntamento stagionale contro la Roma, in cui l’allenatore di Karlsruhe tornerà a fare affidamento sulla qualità di Orso, titolare solamente lo scorso 23 agosto all’esordio in campionato. All’epoca, Bernardeschi non era ancora nella migliore condizione fisica per insidiare i colleghi di reparto. Superato l’infortunio alla clavicola rimediato in Supercoppa, però, non si è più fermato. Nel doppio incontro con i giallorossi è stato fra i migliori in campo, realizzando due gol fra andata e ritorno; dall’altra parte, Orsolini ha disputato appena 15′ scarsi. Adesso, però, sta vivendo il suo miglior momento da febbraio, e nessun compagno di reparto può rubargli il posto.

Occasione

Si è parlato tanto del futuro di Orsolini nelle ultime settimane. La sensazione è che, con ogni probabilità, si deciderà tutto in queste ultime cinque giornate di campionato. Sarà lui il titolare fino al termine della stagione e, a partire dalla Roma, dovrà mandare più di un segnale alla società. Anche per convincerli ad avanzare nelle trattative per il famoso rinnovo. Il gol contro il Lecce ha riacceso la scintilla dentro l’Orso. Il letargo ormai è finito: è l’ora di riconquistare la sua fascia.

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