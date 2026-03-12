Bologna-Roma, l’ultimo Euroderby di una lunga storia

L’ultima in ordine di tempo, di una storia partita quasi quarant’anni fa. La storia degli incroci tra le italiane nelle Coppe europee: come vengono chiamati oggi, gli Euroderby. Bologna-Roma, la doppia sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League, è il 21esimo incrocio tra squadre italiane: il secondo per il Bologna, dopo la sfida alla Sampdoria nel 1999.

Coppa dei Campioni, Champions League, ma non solo

Oggi è un doppio confronto: questa sera Bologna-Roma, giovedì prossimo Roma-Bologna. Tutto in equilibrio. Ma una volta non era così. Il primo incrocio tra squadre italiane avviene nella stagione 1985-86, tra la detentrice della Coppa dei Campioni, la Juventus, e l’Hellas Verona, nella competizione dopo aver vinto il campionato. Quello il primo incrocio nella vecchia Champions, mentre il primo in Supercoppa Europea è datato 1990, con la sfida tra Milan e Sampdoria, seguita da quella tra Milan e Parma dopo tre stagioni.

Per rimanere in tema Champions League arriviamo nel nuovo millennio, e alle sfide rimaste nella storia. La finale del 2003 in quel di Manchester tra Milan e Juventus, con la vittoria dei rossoneri. Quella fu un’edizione rara: in semifinale ci fu il Derby di Milano tra Milan e Inter. Derby che si ripetè due anni dopo, ai quarti di finale. Derby e Euroderby che tornano vent’anni dopo: edizione 2022/2023, Milan-Napoli ai quarti e Milan-Inter in semifinale.

Bologna-Roma e la lunga storia della Coppa UEFA

Bologna-Roma sarà il dodicesimo incrocio tra squadre italiane in Europa League. Nell’allora Coppa UEFA il primo Euroderby all’italiana fu Juventus-Napoli, nella stagione 1988-89. E proprio quella coppa fu decisa per ben quattro volte nelle sfide tra le italiane: Juventus-Fiorentina del 1990, Inter-Roma l’anno successivo, Parma-Juventus nel 1995 e Lazio-Inter nel 1998.

Venendo agli anni 10 del 2000, invece, gli incroci tra le italiane in Europa League sono più frequenti di quel che si pensi: nel 2013-14 tra Juventus e Fiorentina, l’ano successivo tra Fiorentina e Roma. Un salto in avanti di dieci anni (quasi) e ancora la Roma protagonista, contro il Milan. Due stagioni dopo, sempre i giallorossi in questa storia: Bologna-Roma sarà solo il primo atto.

Fonte – Jacopo Aliprandi e Giorgio Marota, Corriere dello Sport – Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook