Bologna, occhio al Salisburgo: in caso di risultato negativo, si rischia il sorpasso

Decisiva, probabilmente più di tutte. Perché entriamo nella fase calda della competizione, e cioè la “seconda parte” della league phase. Ma soprattutto perché Bologna-Salisburgo vale un posto nelle 24 che andranno al turno successivo, in questo momento. Già, perché i Rossoblù sono esattamente all’ultimo posto valido in classifica, mentre gli austriaci distano soltanto due punti, sentendosi più che con l’acqua alla gola. Un avversario ostico al quale, con queste premesse, bisognerà porre ancor più attenzione.

Bologna-Salisburgo: Rossoblù, non solo per voi è il passo decisivo

Perché questa premessa? Perché il Bologna negli ultimi anni, quando era arrivato il momento (anche metaforico) da dentro o fuori, hanno sempre messo quel qualcosa in più per superare l’ostacolo. Ma, questa volta, l’ostacolo diventa maggiore perché si trova nella stessa posizione, e con la stessa condizione di non voler fallire. Bologna-Salisburgo di giovedì sera vale tanto anche per il proseguo degli austriaci nella competizione.

Il Salisburgo si trova attualmente in 28esima posizione, fuori da ogni conto per il prossimo turno. Il Bologna, invece, è al 24esimo posto con 5 punti: l’ultimo a disposizione per i playoff. Ecco che quindi la sfida acquisisce ancor più di valore: i Rossoblù vogliono compiere sì il passo per allungare, gli austriaci invece vogliono recuperare e sorpassare gli avversari, per concedersi una chance di approdare alla fase successiva.

Una squadra abituata all’Europa

Un fattore da considerare. Si, perché il Salisburgo è in difficoltà nell’ultimo periodo, ma in casa propria, nel campionato austriaco, guida ugualmente la classifica. E, soprattutto, è da otto anni che gli austriaci passano la fase a gironi di una competizione europea: un lasso di tempo che indica come di questi crocevia ne abbiamo già passati in Europa, a differenza del Bologna. Ed ecco che, quindi, Bologna-Salisburgo acquisisce ancor più valore, sia da una parte che dall’altra. Il Bologna, però, ha dimostrato di non temere nessuna situazione: davanti al proprio pubblico vuole giocarsela alla sua maniera, e trovare finalmente la prima vittoria sotto la Torre di Maratona.

