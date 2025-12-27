Bologna, cosa aspettarsi dal match contro il Sassuolo?

L’Arabia alle spalle, si torna a casa. Si torna sotto le Due Torri, e si torna alla Serie A. È tempo di ricominciare con il piede giusto, con un. po’ più di riposo del solito, che sicuramente male non ha fatto, anzi. Quale partita è meglio di un derby, per tornare a sorridere? Domani alle 18, in quel del Dall’Ara, andrà in scena Bologna-Sassuolo, una partita che avrà molto da dire da ambo le parti.

In casa Rossoblù, dopo la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, c’è la voglia di rimettersi subito in carreggiato per continuare un cammino in alta quota, e ritrovare le certezze che nella partita di lunedì, anche per una condizione non perfetta, si sono un po’ perse. E il Sassuolo è tutto fuorché un avversario di comodo: i neroverdi cercano, invece, la costanza di risultati, e sono una mina vagante. Cosa aspettarsi dal match?

Bologna-Sassuolo, occhio alle trappole

È un po’ come un lancio del dado: non sai mai quale versione dei neroverdi aspettarti. E per i Rossoblù, Bologna-Sassuolo, sarà esattamente questo: quelli delle vittorie contro Atalanta e Fiorentina, seppur in quel momento in difficoltà, e del pareggio a San Siro? O quelli della sconfitta con il Torino, Como e pareggio con il Pisa? È, però, probabilmente la partita adatta per il Bologna per ritrovare il sorriso: il Sassuolo, appunto, è un avversario ostico, e un risultato positivo darebbe una bella botta di fiducia, in vista anche del prossimo match.

Si, perché la settimana prossima si rinnoverà uno dei “classici” per i Rossoblù, e cioè la sfida all’Inter. Poi dopo Atalanta e Como. Ecco perché questa partita, quella contro il Sassuolo, ha un’importanza non da poco: la vittoria porterebbe tre punti non di poco conto, visto anche l’imbuto stretto che si sta creando in zona Europa, con il sorpasso odierno del Como.

Attacco, batti un colpo

E chi potrebbe far evitare le trappole? Esatto, proprio l’attacco Rossoblù. Perché in Arabia è andato a segno “solo” su rigore (che non è scontato, in realtà), con Orsolini. Con il Napoli dopo e con la Juventus prima, però, due passaggi a vuoto non banali per gli arieti là davanti. E senza il suo attacco, quello da un peso specifico enorme nelle ultime stagioni, Vincenzo Italiano non può proprio stare. Due assenze, quelle di Bernardeschi e Cambiaghi, che devono aumentare la responsabilità di tutti: c’è bisogno di tornare in fiducia, e c’è bisogno di ripartire proprio da chi, di fiducia, ne ha sempre data tanta.

