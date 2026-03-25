Bologna, il punto interrogativo chiamato Simon Sohm: quale sarà il suo futuro?

Al suo arrivo erano tanti i punti interrogativi attorno al ruolo di Simon Sohm in questo Bologna. Il suo inserimento nel consolidato 4-2-3-1 ha attraversato diversi ostacoli, come testimoniato dalle due panchine consecutive contro Milan e Parma. Poi, il momento negativo dei rossoblù ha fatto sì che l’allenatore di Karlsruhe cambiasse strategia: un 4-3-3 compatibile con le caratteristiche del centrocampista svizzero. E i risultati non hanno tardato ad arrivare.

A Torino la svolta

Simon Sohm si sta guadagnando un posto nel prossimo Bologna. La sua prima da titolare ha coinciso con la vittoria di Torino, in cui lo svizzero ha convinto tutti. A partire da Vincenzo Italiano: «Era la sua prima da titolare, è un ragazzo molto applicato e mi è piaciuto tanto. Sa lavorare da centrocampista, attacca gli spazi ed è intelligente» ha detto nel post-partita all’Olimpico Grande Torino. Da lì, il passaggio al 4-3-3, modulo certamente più complementare con le sue caratteristiche rispetto al 4-2-3-1, e una striscia di cinque successi consecutivi. Nell’andata contro la Roma è stato retrocesso in panchina a causa della sua inesperienza – al suo posto Pobega, reduce dalla Champions con il Bologna e più inserito nelle rotazioni di Italiano – ma contro il Sassuolo è tornato al suo posto. Da gennaio non ha ancora trovato la via della rete – in stagione solo una firma in Conference League con la Fiorentina – ma se dovesse continuare a crescere arriveranno anche le gioie personali.

Bologna, il futuro di Sohm

Da qui alla fine della stagione, Sohm continuerà a contendere una maglia da titolare a centrocampo, soprattutto in Serie A. In Europa League, Vincenzo Italiano sembra aver chiarito la sua preferenza per un giocatore più esperto e fisico come Pobega – titolare in entrambe le sfide contro la Roma. A fine stagione, l’allenatore insieme alla società valuteranno il suo futuro in base al suo rendimento: il contratto di Sohm con il Bologna terminerà il 30 giugno, con il club che dovrà decidere se esercitare o meno il riscatto. Ma una sua permanenza non è affatto da escludere. Anche al Viola Park sembrano aver voltato pagina definitivamente. Con l’arrivo di Vanoli, è passato da titolare a riserva, per poi decidere di trasferirsi sotto le Due Torri. Il trio di centrocampo composto da Fagioli, Ndour – in gol anche contro l’Inter – e Mandragora è consolidato, e non sembra esserci spazio per lo svizzero. E a Italiano non dispiace. Questo Sohm ha ancora molto da offrire.

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