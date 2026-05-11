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Calciomercato Bologna, Joao Mario ritornerà alla Juventus

Bomba di mercato: il terzino rossoblu non è nei piani dei rossoblu

Pubblicato

8 ore fa

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Joao Mario, arrivato a Bologna durante il calciomercato invernale (@Damiano Fiorentini)
Joao Mario (@Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)
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Neanche la preparazione prepartita può distogliere i dirigenti rossoblu dai loro disegni. Così, a poche ore dalla gara del Maradona di Napoli, è stata presa una decisione importante. Il portoghese Joao Mario, in prestito a Bologna dal calciomercato invernale, farà ritorno alla Juventus.

Per approfondire:
Joao Mario festeggia per la rete contro il Brann (©Bologna FC 1909)

Joao Mario festeggia per la rete contro il Brann (©Bologna FC 1909)

Come riporta il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, il terzino non sarebbe neppure nei piani di Spalletti: per lui si prospetta un altro trasferimento, permanente o a titolo temporaneo che sia.

Calciomercato Bologna, Joao Mario vicino al rientro a Torino

Nonostante una partenza fortissima, l’esterno di difesa portoghese ha lasciato qualche dubbio alla dirigenza. Evidentemente, sul mercato i rossoblu sono certi di poter trovare un profilo più adatto allo stesso prezzo, oppure punteranno su Zortea tenendo De Silvestri come terzo e investendo su una riserva. Una cosa è certa, almeno secondo Schira: Joao Mario non ci sarà a Valles e questo sarà l’ennesimo ambito di intervento di un mercato che saprà di rivoluzione.

Joao Mario abbracciato dai compagni dopo l'1-0 in Bologna-Brann (© Damiano Fiorentini)

Joao Mario abbracciato dai compagni dopo l’1-0 in Bologna-Brann (© Damiano Fiorentini x 1000cuori rossoblu)

Il caso Holm

Attualmente ai box della Continassa, Emil Holm rappresenta ancora un rebus. Il giocatore piace e non poco allo staff di Luciano Spalletti, eppure fino a qualche settimana fa si parlava di un parallelo rinnovo dei prestiti. Con questo ultimo scenario odierno, però, tutti i piani dei vertici bianconeri verranno scombinati.

Joao Mario e Emil Holm (© Bologna FC 1909)

Joao Mario e Emil Holm (© Bologna FC 1909)

La valutazione della Vecchia Signora nei confronti del calciatore, ad ogni modo, è chiara: un tentativo in questo senso verrà sicuramente fatto. Il Bologna, dal canto suo, è più che disposto a lasciar partire lo svedese, lo si è già visto durante la scorsa sessione di calciomercato.

Una società virtuosa

Come andrà a finire la telenovela? Troppo presto per saperlo, ma intanto c’è stata una prima evoluzione. Il primo passo, come sempre, è arrivato da Casteldebole, sintomo di una società moderna, lungimirante e capace di programmare i propri obiettivi con chiarezza.

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1 Commento

1 Commento

  1. Bruno Capitelli

    11 Maggio 2026 at 20:01

    il portoghese non serve, costa tanto come ingaggio e non è funzionale 8

    Rispondi

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