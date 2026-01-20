Calciomercato Bologna – Sohm, una carta in più per Italiano

Il Bologna aggiunge un tassello al proprio centrocampo. Simon Sohm arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto, portando in dote caratteristiche che possono rivelarsi preziose per Vincenzo Italiano. Non un semplice rincalzo, ma un giocatore capace di interpretare più ruoli e di adattarsi alle esigenze della squadra, offrendo soluzioni diverse all’interno della stessa partita.

Sohm e la sua versatilità tattica

Uno dei principali punti di forza di Simon Sohm è senza dubbio la capacità di muoversi in più zone del campo. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli a centrocampo, sia davanti alla difesa sia come mezzala, dimostrando una buona comprensione delle fasi di gioco. Una duttilità che consente all’allenatore di cambiare assetto senza dover necessariamente intervenire dalla panchina. In un calcio sempre più fluido, quanto può pesare un profilo così adattabile?

Il valore della versatilità di Sohm nel sistema rossoblù

Inserire un giocatore come Simon Sohm significa poter contare su equilibrio e fisicità in mezzo al campo. La sua struttura gli permette di reggere i contrasti, mentre la disciplina tattica lo rende affidabile anche in fase di non possesso. All’occorrenza può abbassarsi per proteggere la difesa o accompagnare l’azione, dando continuità alla manovra.

Un percorso costruito passo dopo passo

Dopo l’esperienza al Parma, dove ha avuto modo di crescere e accumulare minuti importanti, Simon Sohm ha proseguito il suo cammino alla Fiorentina. Un percorso che gli ha permesso di confrontarsi con contesti diversi e con richieste tattiche differenti. Ora, a Bologna, si apre una nuova fase della sua carriera, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio stabile e dimostrare il proprio valore.

Concorrenza e nuove opportunità

Nel centrocampo rossoblù la competizione non manca. Simon Sohm dovrà giocarsi il posto con altri interpreti, come Freuler, Pobega e Moro, in un reparto che offre alternative e qualità. La stagione è lunga e gli impegni sono tanti: la possibilità di ruotare gli uomini sarà fondamentale. E proprio in questo scenario, la sua flessibilità potrebbe diventare un’arma decisiva.

Un’opzione concreta anche per il futuro

Il prestito con diritto di riscatto rappresenta una formula che lascia aperte diverse prospettive. Se l’inserimento sarà positivo e le prestazioni all’altezza delle aspettative, il Bologna potrà valutare l’acquisto definitivo. Molto dipenderà dal rendimento sul campo, ma le basi per un impatto utile sembrano esserci tutte.

Dallinga e Dominguez sul mercato

Thijs Dallinga e Benjamin Dominguez potrebbero lasciare la squadra qualora la dirigenza tecnica – Giovanni Sartori e Marco Di Vaio – decidesse di approfittare di offerte interessanti. Per Dallinga, in particolare, le opportunità sul mercato sono già allo studio, con la società che sembra attivamente alla ricerca di proposte concrete.

Nelle ultime tre partite di campionato contro Como, Verona e Fiorentina, Castro è stato sempre preferito a Dallinga. Nelle fasi finali delle prime due gare, quando Castro è stato sostituito, al suo posto è entrato Immobile, un dettaglio che non è da poco.

Dallinga, però, avrà maggiore spazio nelle partite europee, visto che Immobile non figura nella lista UEFA e infatti, giovedì potrebbe partire titolare contro il Celtic.

Fonte: Stadio, Claudio Beneforti

