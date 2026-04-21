Calciomercato Bologna, un’altra squadra su Lucumí: ecco chi è

L’addio di Jhon Lucumí si avvicina, nel prossimo calciomercato il colombiano saluterà quasi sicuramente e le prossime saranno molto probabilmente le ultime sei gare al Bologna. Il club felsineo non avrebbe voluto venderlo, ma la scadenza 2027 e la riluttanza al rinnovo hanno fatto il resto.

Il centrale difensivo ex Genk piace a tante squadre in tutta Europa, compresi alcuni club di Serie A. Il Sunderland certamente resta sulle tracce del giocatore, visto che timidamente ci aveva provato anche nel mercato di gennaio. Su Lucumí nel prossimo calciomercato però ci sono anche il Barcellona (come alternativa a Bastoni) e nelle ultime ore, secondo La Gazzetta dello Sport, si sarebbe informata anche la Juventus.

Juventus su Lucumí

La formazione bianconera che solo pochi giorni fa ha superato i rossoblù 2-0 allo Stadium, cerca un altro difensore. Un centrale possibilmente di piede mancino che sia un’alternativa credibile all’inglese titolare Lloyd Kelly. Non è l’unico difensore di piede sinistro nella lista dei bianconeri.

L’idea Lucumí non è completamente nuova e non del tutto ignota ai dirigenti bianconeri, che lo avevano già seguito in passato. Tuttavia, oggi Jhon sarebbe una possibilità a prezzi decisamente più abbordabili rispetto agli ultimi anni, visto che il Bologna dovrà abbassare le richieste vista la scadenza tra un anno e la volontà del giocatore di lasciare la città delle Due Torri.

Possibile asta

Vista la quantità di club coinvolti e le capacità del giocatore, nonostante non possa alzare troppo le pretese il Bologna nel prossimo calciomercato può sperare di dar vita a un’asta per Lucumí, in cui le pretendenti tra cui Juventus, Barcellona e Sunderland potrebbero alla fine accontentare i desideri rossoblù.

Tutto da verificare, quel che è ormai quasi certo è che ben presto tra il colombiano e il club emiliano sarà tempo di saluti, senza troppi rimpianti. Il club e il calciatore si sono comunque dati tantissimo in questi anni.

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