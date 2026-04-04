Calciomercato Bologna, Non solo Premier: Lucumí monitorato dal Barcellona e dal Fenerbahce

Nelle sue intenzioni, doveva già lasciare Bologna lo scorso anno nel calciomercato estivo, ma per Jhon Lucumi le cose non sono andate secondo i piani. Il colombiano aveva infatti manifestato la volontà di lasciare il club rossoblù e la dirigenza felsinea lo avrebbe anche accontentato se non fosse stato per la cessione improvvisa di Sam Beukema al Napoli. Ma ora, la scadenza del contratto a giugno 2027 è ancora più vicina e il colombiano non ne vuole sapere di rinnovare.

Lucumi: il Bologna aspetta il Mondiale per fare una nuova valutazione

Il Bologna non è intenzionato a perdere a zero un calciatore come Lucumí che rappresenta una plusvalenza certa (fu acquistato per 8,5 milioni) e attenderà il Mondiale per valutarne la cessione, fermamente convinto che possa aumentarne quotazioni, sulla carta in discesa.

Nonostante le difficoltà avute a inizio stagione a seguito di malcontenti per il calciomercato, Lucumi si è poi saputo riscattare, confermandosi il pilastro della difesa del Bologna. In assenza del colombiano, i rossoblù hanno incassato ben 2,5 gol a partita, mentre con lui meno di uno a gara nelle ultime sette giornate di campionato.

Calciomercato Bologna: Lucumi monitorato dal Barcellona e in Turchia

Ma a fine stagione, le strade di Lucumi e del Bologna sono dunque destinate a dividersi, con il colombiano che al momento ha diversi corteggiatori sparsi per l’Europa e non solo.

Dalla Colombia, sono in molti ad affiancare il nome di Lucumi al Barcellona, qualora non decollasse l’operazione Bastoni con l’Inter, ma pure l’Inter qualora invece dovesse decollare. Di Lucumí si parla anche in Turchia dove il colombiano è monitorato dai ricchissimi Fenerbahce e Galatasaray.

Il colombiano corteggiato anche dalla Premier League

Anche la Premier League non ha perso di vista il colombiano. Resta l’interessamento del Sunderland, ma sta crescendo quello del Bournemouth dove è in scadenza di contratto il centrale difensivo mancino dei Cherries, Marcos Senesi, su cui sono puntati gli occhi di Juventus, Dortmund e Besiktas.

La sensazione è che stia partendo la lunga rincorsa alle trattative per Lucumi e la dirigenza felsinea, che sa di non poter trattenere il colombiano, spera in un suo mettersi in mostra al Mondiale e in Europa League, per poter far crescere il valore del suo cartellino.

Fonte: Marcello Giordano – Il Resto del Carlino

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