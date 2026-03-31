Calciomercato Bologna, il punto su Jhon Lucumi

Fino a quando ci sarà anche solo una piccola speranza, il Bologna cercherà di trattenerlo. È il motto che guiderà Giovanni Sartori e Marco Di Vaio nei dialoghi che, prima o poi, dovranno affrontare con Jhon Lucumi e il suo entourage. Il colombiano ha ancora un anno di contratto, ma ad oggi non ha avuto alcuna intenzione di rinnovarlo, tantomeno di adeguarlo dal punto di vista economico.

Un chiaro avvertimento, che presagisce la volontà del difensore di cambiare aria, ragione per cui gli uomini di mercato rossoblù sono già alla ricerca di un valido sostituto in vista della prossima stagione.

Calciomercato Bologna: il futuro di Jhon Lucumi

Jhon Lucumi continua a rimandare qualsiasi tipo di colloquio con il club rossoblù in merito al rinnovo del suo contratto. È ormai noto che il colombiano vorrebbe giocare da un’altra parte, preferibilmente in una squadra di Premier League, suo sogno da tempo. La scorsa estate sembrava essere vicino al Sunderland, che però ha mollato la presa davanti alla clausola di rescissione.

Nonostante il club inglese si fosse palesato nuovamente a ridosso della chiusura della finestra di calciomercato, rendendosi disponibile a pagare anche cifre ingenti dopo aver perso un centrale per infortunio, per Jhon Lucumi era troppo tardi. Il Bologna non aveva trovato nessuna alterativa valida e il colombiano è rimasto sotto le Due Torri.

Il post-colombiano: i nomi dei papabili sostituti

Il Mondiale è alle porte e Jhon Lucumi lo giocherà da protagonista con la sua Nazionale. Inevitabile l’interessamento di nuovi club, così come il suo addio qualora non volesse rinnovare il contratto in scadenza del 2027. Ecco allora che tornano buoni i centrali sondati dal Bologna nella finestra di calciomercato della scorsa estate: gli uomini del Bologna ripartiranno proprio da loro.

Il primo è Otavio Ataide da Silva, classe 2002 che a giugno scorso è approdato in Francia al Paris FC, dove ha disputato una stagione fin qui al di sotto delle aspettative. Poi c’è Juan Pablo Freytes, l’argentino del Fluminense che a gennaio sembrava dover prendere un volo diretto al Marconi di Bologna, poi sfumato per l’arrivo del giovane Eivind Helland. In ultimo ritroviamo Fedde Leysen, belga classe 2003 di proprietà dell’Union Saint Gilloise.

(Fonte: Claudio Beneforti, Stadio)

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