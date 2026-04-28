Calciomercato Bologna, senza Europa più cessioni: quanto influiranno le scelte della proprietà

A Casteldebole è il momento di tirare le somme. La sconfitta contro la Roma ha reso molto più complicata la rincorsa al settimo posto, oggi lontano e difficile da raggiungere. Senza Europa, però, non cambia solo la classifica: cambiano soprattutto le prospettive economiche del Bologna. E di conseguenza anche i prospetti del calciomercato estivo.

Il Bologna e l’equilibrio delle ultime sessioni di calciomercato

Negli ultimi anni il club ha costruito la propria sostenibilità attraverso anche cessioni importanti. Le ultime sessioni estive parlano di incassi attorno ai 100 milioni, accompagnati da investimenti più contenuti. Un equilibrio reso possibile anche dai ricavi europei: prima la Champions, poi l’Europa League, che hanno fornito liquidità utile a mantenere competitivo il mercato in entrata.

Il nodo Europa nel calciomercato estivo del Bologna

Ora lo scenario potrebbe, inevitabilmente, modificarsi. Come riporta Marcello Giordano nell’edizione odierna de Il Resto del Carlino, senza coppe, il Bologna dovrà coprire un vuoto stimato attorno ai 20 milioni. In cosa si tradurrebbe quindi? In un possibile aumento delle cessioni eccellenti: non più due sacrifici, ma anche tre o quattro, in base alle offerte e alle strategie del club.

Alcuni nomi sono già al centro delle valutazioni. Lucumí, a un anno dalla scadenza, è destinato a partire. Più complessa la situazione di Orsolini, tra rinnovo da discutere e ingaggio elevato.

Le scelte della proprietà

Le scelte passeranno e dipenderanno anche dalla proprietà. Joey Saputo potrebbe decidere di sostenere il club con un investimento diretto, ma in caso contrario sarà inevitabile intervenire sul mercato in uscita.

E in tutto questo non mancano i movimenti: diversi giocatori hanno attirato interesse, su tutti Castro e Rowe. È il segno che la rosa continua a essere appetibile, ma il Bologna vorrà e potrà davvero privarsi di questi pilastri? Lo scopriremo tra un paio di mesi…

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