Calciomercato Bologna – Per l’attacco piace Dieng, ma c’è concorrenza

Uno scouting, come è corretto chiamarlo, che non finisce mai. È quello per il prossimo calciomercato del Bologna da parte della dirigenza Rossoblù, nelle vesti di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, i quali assieme al proprio gruppo di lavoro stanno sondando più di un profilo in tutti i reparti per la prossima stagione, che vedrà probabilmente più di un volto nuovo in rosa.

Una questione da affrontare sarà quella dell’attacco: probabilmente, finora, il reparto che potrebbe subire meno rivoluzioni, ma che vedrà qualche cambiamento. L’ultimo nome appuntato sul taccuino dei Rossoblù viene dalla Francia, ed è quello di Bamba Dieng, attaccante del Lorient che, però, è osservato speciale anche di altri due club in Serie A.

Calciomercato Bologna: si valuta Dieng del Lorient

La voce è autorevole, ed è quella di Matteo Moretto, giornalista esperto delle vicende di calciomercato. Sul proprio account X, Moretto segnala un nuovo nome appuntato per il calciomercato del Bologna alla voce “attaccanti”. La dirigenza Rossoblù valuta con attenzione Bamba Dieng. Senegalese classe 2000, di professione attaccante centrale ma all’occorrenza anche esterno sinistro, di proprietà del Lorient.

Arrivato in Francia nel 2020 e passato per Marsiglia e Angers (in quest’ultima in prestito proprio dal Lorient), in questa stagione Dieng è stato impiegato in totale in 24 occasioni tra Ligue 1 e Coppa di Francia, andando a segno con 14 gol e mettendo a referto anche un assist. La particolarità è tutta nella seconda parte di stagione, dove Dieng trova continuità di prestazione e titolarità, andando a segno per ben nove volte (il totale dei suoi gol in campionato).

Occhio alla concorrenza

I progressi di Dieng, però, non sono saltati all’occhio solo al Bologna in vista della prossima sessione di calciomercato. Proprio in Serie A, sempre secondo Moretto, anche Lazio e Torino avrebbero espresso il proprio gradimento per l’attaccante del Lorient, inserendo sulla propria lista di “osservati speciali” per la prossima stagione. Attualmente, secondo Trasfermarkt, la valutazione di Dieng si aggira attorno ai 6 milioni di euro, ma con quei numeri e una possibile concorrenza, il Lorient potrebbe – anche se non di molto – alzare le pretese.

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