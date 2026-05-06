Calciomercato Bologna: tutto su El Faouzi se parte Freuler

La stagione rossoblù volge al termine e i tempi per parlare del calciomercato del Bologna principiano ormai ad essere maturi.

Si, perché tra contratti in scadenza, cessioni annunciate o possibili, i felsinei si preparano a una mini rivoluzione e i nomi sul taccuino di Sartori si iniziano a scremare; in cima alla lista, però, rimarrebbe quello di Soufiane El-Faouzi.

Le partenze

Per quanto riguarda le uscite i nomi caldi sono i soliti: Dominguez è sul piede di partenza e, per sostituirlo, si valuta Emmanuel Addai del Qarabaq; da monitorare anche la situazione di Rowe, il quale, di fronte a un’offerta da 40 milioni di euro, potrebbe essere ceduto.

Ma oggi, come riporta la Gazzetta dello Sport, il rebus più cogente e da risolvere celermente è quello legato a Remo Freuler e al centrocampo rossoblù.

Il Bologna, infatti, ha offerto allo svizzero (in scadenza questo giugno) un anno di contratto con opzione per un secondo, ma le sirene della Roma di Gasperini e dell’Arabia fanno tentennare il calciatore, ormai quasi per certo fuori dal progetto.

Si punta El Faouzi

Oltre a Freuler, l’anno prossimo non ci sarà per certo Sohm, il quale non verrà riscattato, everosimilmente nemmeno Ferguson, che non ha convinto e attorno al quale c’è molta incertezza.

I felsinei sarebbe allora sulle tracce di Soufiane El Faouzi, jolly ventitreenne dello Schalke 04, valutato circa 10 milioni di euro.

Il centrocampista tedesco-marocchino ha stregato gli osservatori per la sua capacità di agire in mediana in un 4-2-3-1, ma anche come interno in un 4-3-1-2.

Insomma, Soufiane potrebbe essere proprio quell’8 “alla Freuler” che fa al caso dei Rossoblù, avendo dimostrato tutta la sua versatilità tattica nell’ultima stagione in Germania.

Nonostante l’edizione tedesca di Sky Sport racconti della concorrenza di club europei come Brentford e Celtic, il Bologna avrebbe già raccolto relazioni molto positive sul giocatore che spingerebbero Sartori a fare sul serio.

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