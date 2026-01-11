Quella giocata ieri da Giovanni Fabbian potrebbe essere una delle ultime gare in rossoblù. Il numero 80 cerca spazio e più minutaggio. Il club felsineo non vuole perderci. E diverse società vorrebbero offrire a lui e al Bologna la possibilità di ottenere quello che desiderano in questo calciomercato.

Tra queste come noto c’è la Lazio, anche la Fiorentina nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni. I viola avevano offerto uno scambio con Fazzini che non soddisferebbe il Bologna, nonostante l’ex Empoli sia effettivamente un obiettivo. A queste due società italiane ne va aggiunta una inglese, della Premier League.

Il Bournemouth su Fabbian

Nelle ultime ore si sta facendo largo la possibilità che il Bournemouth, società in ascesa nel calcio inglese, sia interessata a Fabbian. Le Cherries infatti avrebbero messo nel mirino il centrocampista di Camposampiero. Fa gola, ovviamente, la sua capacità d’inserimento e soprattutto piace il giocatore per la sua importante fisicità che ben si adatta alla Premier League.

Oltretutto, il direttore sportivo del Bournemouth Tiago Pinto è stato per diverse stagioni alla guida dell’area tecnica della Roma e conosce molto bene le qualità del centrocampista veneto. Insomma, il Bournemouth sta facendo sul serio.

Via all’asta?

L’inserimento del Bournemouth non può che fare piacere ai rossoblù. La presenza delle Cherries, che peraltro insidiano la Lazio anche sull’ungherese Alex Toth, potrebbe scatenare un’asta di calciomercato facendo magari salire la valutazione di Fabbian più vicina a quanto desiderato dal Bologna.

La formazione di Andoni Iraola cerca un centrocampista e ha un budget importante da utilizzare. Infatti, il Bournemouth ha appena ceduto la sua stella Antoine Semenyo al Manchester City per circa 75 milioni di euro e potrebbe accontentare le richieste del Bologna. La valutazione dei felsinei è di circa 15 milioni di euro, un’inezia se confrontato con il budget a disposizione delle società di Premier League.

