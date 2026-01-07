Calciomercato Bologna – Anche la Fiorentina su Fabbian, possibile inserimento di Fazzini come contropartita

Nuove notizie in arrivo per quanto riguarda il possibile addio di Fabbian al Bologna in questa sessione di calciomercato invernale. Sulle tracce del centrocampista rossoblù infatti, dopo la Lazio e le ultimissime sirene dalla Premier League, c’è ora un’altra squadra di Serie A.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio infatti, Giovanni Fabbian sarebbe al momento cercato dalla Fiorentina che avrebbe chiesto informazioni su di lui. I Viola inoltre, consapevoli dell’interesse del club rossoblù per Jacopo Fazzini, starebbero pensando di inserire il giocatore toscano come contropartita.

Calciomercato Bologna: altra pretendente per Fabbian

Aumentano dunque i pretendenti per il classe 2003 del Bologna in questa sessione di calciomercato, nonostante la Lazio paia essersi allontanata dal giocatore proprio questo pomeriggio.

Sebbene la Lazio avesse fatto una prima offerta al club rossoblù infatti – che il Bologna ha chiesto di aumentare – oggi è arrivato il repentino cambio di direzione.

Il club biancoceleste infatti sarebbe ad un passo dall’accordo con l’Ajax per l’acquisto di Kenneth Taylor. Il centrocampista classe 2002 è stato scelto per sostituire Guendouzi in partenza verso il Fenerbahce e la cifra dell’accordo vicinissimo alla chiusura si aggira sui 15 milioni di euro + 2/3 di bonus.

L’inserimento di Fazzini nell’accordo potrebbe interessare al Bologna

Ma le offerte per Fabbian non finiscono qui. Qualche ora fa infatti, l’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha reso noto che un club di Premier avrebbe richiesto ai rossoblu di prelevare il trequartista veneto con un prestito. Il diritto di riscatto proposto dalla controparte sarebbe pari a 16 milioni, cifra che si avvicina parecchio alle richieste della società emiliana.

Il club rossoblù nutre tuttavia dei dubbi per quanto riguarda l’opzione del riscatto: i felsinei vorrebbero che quel “diritto” diventasse un “obbligo“, mentre le cifre sarebbero state gradite da Saputo e i suoi collaboratori.

La proposta della Fiorentina potrebbe tuttavia rivelarsi più interessante per il club felsineo nel caso si inserisse, per l’appunto, Fazzini nell’accordo.

Fonti: Gianluca di Marzio, Nicolò Schira

