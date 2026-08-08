Calciomercato Bologna, Da Dallinga a Piccoli: il punto sui centravanti

L’inizio del campionato è sempre più vicino e, mentre Domenico Tedesco continua a testare i rossoblù nelle varie amichevoli (come quella di oggi contro il Pisa) Giovanni Sartori e Marco Di Vaio lavorano sotto traccia al calciomercato, con particolare attenzione al reparto offensivo.

Dopo la partenza di Santiago Castro e l’arrivo di Artem Dovbyk, anche Thijs Dallinga potrebbe lasciare Bologna, soprattutto nel caso in cui il club rossoblù riuscisse a chiudere per un nuovo innesto in attacco.

Calciomercato Bologna: il club riflette su Dallinga

La punta olandese non è riuscita a incidere come ci si aspettava nei suoi due anni a Bologna. Nonostante ciò, Domenico Tedesco nutre grande stima nei suoi confronti, anche per quanto dimostrato durante il ritiro di Valles.

Il club rossoblù sta però facendo le proprie valutazioni sul futuro dell’attaccante e non è esclusa una sua cessione. Dallinga piace infatti a diversi club di Ligue 1 e Bundesliga e, nella giornata di ieri, anche il Genoa ha chiesto informazioni sul giocatore.

Per lasciar partire l’olandese, il Bologna chiede una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. La sua partenza, tuttavia, è strettamente legata all’arrivo di un nuovo centravanti: Dallinga non verrà ceduto prima che la società abbia individuato il suo sostituto.

Il Bologna pensa a Piccoli ma…

Il profilo più caldo in questo momento è quello di Roberto Piccoli. L’attaccante oggi alla Fiorentina è stato acquistato dai viola dal Cagliari per circa 27 milioni di euro la scorsa estate.

Una cifra molto importante che, all’epoca, aveva rappresentato l’acquisto più costoso nella storia del club toscano, a pari merito con quello di Nico Gonzalez. Un record successivamente superato dall’arrivo di Arthur Atta per circa 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato questa mattina da Claudio Beneforti sul Corriere dello Sport-Stadio, l’operazione che potrebbe portare Piccoli a Bologna potrebbe andare a buon fine in tempi molto brevi. Secondo il giornalista, infatti, entrambi i club sono fiduciosi sulla possibilità di trovare un accordo e i dialoghi tra le parti stanno proseguendo.

Restano però alcuni aspetti che non convincono, a partire dal prezzo richiesto dalla Fiorentina e dalla formula dell’operazione.

…prezzo e formula dell’operazione lasciano dei dubbi

La Fiorentina valuta Roberto Piccoli circa 20 milioni di euro e, al momento, la volontà del club viola sarebbe quella di cedere l’attaccante a titolo definitivo.

Una formula che non convince pienamente il Bologna. Se è vero che Giovanni Sartori apprezza molto Piccoli, che conosce dai tempi dell’Atalanta, appare infatti difficile che il club rossoblù possa investire una cifra così importante per un giocatore che, almeno nelle gerarchie iniziali, partirebbe probabilmente come alternativa ad Artem Dovbyk.

Calciomercato Bologna: i rossoblù potrebbero proporre il prestito con diritto di riscatto

Per questo motivo, è più probabile che il Bologna possa provare a far emergere l’idea di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 15-16 milioni di euro. Una cifra che sarebbe vicina a quella che, secondo le valutazioni del club viola, dovrebbe pesare a bilancio per Piccoli nella prossima stagione.

La trattativa è dunque ancora da definire, ma il Bologna sembra aver individuato in Roberto Piccoli il possibile sostituto di Thijs Dallinga. Prima di lasciar partire l’attaccante olandese, però, Sartori e Di Vaio dovranno trovare la formula giusta per portare il centravanti della Fiorentina sotto le Due Torri.

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