Calciomercato Bologna, Dallinga vuole un’altra chance: possibile permanenza ma ad una condizione

Quest’oggi al Niccolò Galli, Domenico Tedesco e i rossoblù affronteranno il Cambuur con una doppia amichevole. Un’occasione per il tecnico per mettere alla prova i nuovi, ma anche i “veterani” che non hanno ancora convinto del tutto e che potrebbero finire sul mercato.

È il caso di Thijs Dallinga che oggi, a meno di sorprese, prenderà la maglia da titolare. Anche perché Dovbyk deve ancora raggiungere la condizione migliore ed entrerà gradualmente nelle prossime amichevoli.

Calciomercato Bologna: Dallinga (per ora) non si muove

Come riportato quest’oggi da Claudio Beneforti su Corriere dello Sport-Stadio, per ora Dallinga è intoccabile. Per prima cosa, il centravanti olandese sarebbe felice di rimanere a Bologna, dove sembra aver ritrovato motivazione con l’arrivo di Tedesco. Con Vincenzo Italiano infatti, il feeling non era dei migliori e, in caso di permanenza del tecnico siciliano, è sicuro che non solo l’olandese avrebbe chiesto di essere ceduto, ma lo stesso Italiano avrebbe chiesto la sua partenza.

L’olandese può partire solo ad una condizione

È ovvio però che, in caso bussasse alle porte di Casteldebole un club con una buona offerta per l’olandese, allora la dirigenza rossoblù aprirebbe alla cessione, ma ad una condizione.

Il Bologna infatti saluterebbe Dallinga solo dopo aver trovato un’alternativa affidabile sul mercato, anche alla luce del fatto che Dovbyk ha alle spalle una stagione complicata piena di guai fisici che lo rendono ancora un’incognita.

Per il momento dunque, Thijs sembra essere vicino alla permanenza. Tedesco ha grande stima di lui e l’olandese sembra aver ritrovato il sorriso allenandosi duramente tutti i giorni al fine di conquistare il nuovo allenatore.

Calciomercato Bologna: la dirigenza rossoblù valuta comunque alternative

Ma come sappiamo, in tempi di calciomercato, sono Giovanni Sartori e Marco Di Vaio ad avere il timone del Bologna e rimane il fatto che la scorsa stagione, Dallinga non ha rispettato le aspettative in termini di realizzazione e per un centravanti, i numeri contano.

Secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino, la dirigenza rossoblù avrebbe quindi chiesto informazioni per Sebastiano Esposito e Pinamonti.

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